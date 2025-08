El PP acota el caso de Ana Millán a un error de “un folleto” y recuerda su doctrina de dimitir al falsear un currículum

MADRID, 4 Ago. 2025 (Europa Press) - El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, ha afirmado este lunes que la polémica en torno al currículum de la vicepresidenta primera de la Asamblea y vicesecretaria de Organización y Electoral del PP de Madrid, Ana Millán, se debe a un "error en un folleto publicitario" y recuerda la doctrina de su partido de pedir perdón y dimitir en casos de currículum falsos, en referencia a la exdiputada del PP, Noelia Núñez, que admitió no haber acabado sus estudios, por lo que "pidió disculpas y dimitió". "Según se ha conocido por los medios", el caso de Ana Millán, "se circunscribe al hecho de un error en un folleto publicitario. A partir de aquí, ustedes conocen lo que ha pasado con nuestra compañera", refiriéndose a Núñez. "Cometió un error, pidió disculpas y dimitió", ha recordado el vicepresidente del PP durante una rueda de prensa en la sede nacional del partido. Asimismo, ha comparado el caso de la vicesecretaria del PP de Madrid con lo que "pasa en otras formaciones políticas" y ha elaborado una lista mencionado a miembros del Gobierno de Pedro Sánchez que, según el mandatario 'popular', cuentan con irregularidades en sus currículos. "Acercándose a lo que pasa en otras formaciones políticas, creo que se conocen también las irregularidades en el currículum del señor Puente, del señor Patxi López, del señor Sánchez, de su señora, Begoña Gómez, o de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, que tiene dos diplomaturas o licenciaturas que parecen ser que no son reales y sigue al frente", ha criticado. Frente a ello, ha destacado que en el PP "se pide disculpas, se reconoce el error y se dimite para no generar problemas al partido" cuando surge una caso de falsificación de Currículum entre alguno de sus miembros y afirma que estos asumen su responsabilidad y actúan en consecuencia".