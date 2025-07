El PP actuará contra el "cupo" catalán, que ve un "pago para alargar la agonía" de Sánchez: "No descartamos ninguna vía"

MADRID, 14 Jul. 2025 (Europa Press) - El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha anunciado este lunes que el PP actuará si se aprueba el "cupo secesionista", que ve un "pago" de Pedro Sánchez para "alargar la agonía". Dicho esto, y tras garantizar que la posición de su partido va a ser "contundente y clara", se ha comprometido a un nuevo modelo de financiación autonómica "pactado entre todos" y que "perdure en el tiempo" si Alberto Núñez Feijóo llega a Moncloa. "No descartamos ninguna de las vías que nos permite nuestro ordenamiento jurídico y nuestra capacidad política", ha declarado Sémper, al ser preguntado expresamente si el partido se está coordinando con sus CCAA para tomar acciones por la vía judicial o impulsar otra vía para protestar contra la financiación singular de Cataluña. En una rueda de prensa en la sede del PP, Sémper ha señalado que "el cupo secesionista es otra cesión para intentar mantener a un Gobierno a flote". "En otras palabras, el cupo es el siguiente pago para alargar la agonía de Pedro Sánchez", ha aseverado. Es más, Sémper ha asegurado que "lamentablemente" están "ante la compra del silencio de sus socios ante la corrupción con el dinero de todos". "Será oxígeno para Sánchez, pero asfixia en los bolsillos de todos los españoles", ha enfatizado. El dirigente del PP ha indicado que "los socios de Pedro Sánchez no quieren que siga siendo presidente del Gobierno porque es honrado, sino porque paga bien" y ha garantizado que eso no pasará con un Gobierno del Partido Popular porque "lo que es de todos se negociará entre todos". BUSCAR UN ACUERDO EN EL CPFF Sémper ha defendido que la financiación autonómica se negocie en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), "no en reuniones bilaterales donde Sánchez acepta de rodillas el chantaje en condiciones leoninas para continuar la legislatura", según ha dicho. El dirigente del PP ha admitido que "por supuesto que las comunidades autónomas necesitan un nuevo sistema de financiación con más ingresos y más responsabilidad en el gasto" pero ha censurado que Pedro Sánchez haya "roto con este sistema de equidad e igualdad". En este punto, ha avanzado que el Partido Popular "no dejará ningún camino por recorrer para restaurar la equidad entre todos los españoles". "Nosotros defendemos un sistema de financiación pactado entre todos que perdure en el tiempo y que beneficie a todos los ciudadanos", ha apostillado. Sobre medidas concretas a posteriori --al ser preguntado si el PP podría salir de nuevo a la calle--, el portavoz nacional del PP ha señalado que irán "viendo cuáles son". "Y a partir de aquí, pues nuestra posición va a ser contundente y clara", ha garantizado ante los medios. En cuanto a si el PP se compromete a derogar la financiación singular para Cataluña si llega a Moncloa en el CPFF, Sémper ha respondido: "Nosotros lo que nos comprometemos es a que en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera se decidirá una financiación para todos los españoles que garantice la equidad en la prestación de servicios públicos y la igualdad entre todos los españoles". El portavoz nacional del PP ha expresado el rechazo de su partido a "un sistema de financiación impuesto por necesidad de un Gobierno que no tiene mayoría para seguir gobernando el país". "¿Cataluña necesita una mejor financiación? Sí, pero no se puede hacer en una sala contra el resto de los españoles mediante parches y atajos", ha dicho, para avisar que eso "un tremendo error". Tras asegurar que Sánchez, que está "más débil que nunca" está dispuesto a "seguir desguazando el Estado para seguir en Moncloa", ha afirmado que lo que está ocurriendo es "una inmoralidad y representa una corrupción política de primer nivel" porque "se está jugando en lo de todos para garantizar lo de uno, que es la presidencia de Pedro Sánchez en la Moncloa". "No es razonable acabar ni es decente romper la igualdad entre los españoles, la equidad entre nuestros ciudadanos, poner en riesgo los servicios públicos de todos los españoles porque Sánchez pueda aguantar un poco más en la Moncloa", ha resaltado, para reiterar que esto es "indecente" y "políticamente un gesto de corrupción más". Al ser preguntado expresamente si el PP descarta que alguna de sus comunidades puedan acogerse al nuevo sistema, Sémper ha señalado que "singular es difícilmente compatible con generalizable", de la misma manera que "federal es difícilmente compatible con el estado de las autonomías y con la equidad y la igualdad de los españoles". "El Gobierno con un intento de utilizar un trabalenguas lo que quiere es desviar la atención y que al final no sepamos de lo que estamos hablando", ha asegurado, para añadir que están hablando en realidad de que "Pedro Sánchez quiere comprar más tiempo en la Moncloa aún a costa de la igualdad de todos los españoles". Según Sémper, esto es "inaceptable para la dirección nacional del Partido Popular y para cualquiera de los dirigentes autonómicos" de la formación, que defienden que la financiación "se debata y se acuerde entre todos". "Y lo que está haciendo Pedro Sánchez es exactamente lo contrario", ha censurado, para añadir que el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha reconocido que hay que aprovechar para "exprimir al Gobierno que esto se puede acabar". Si nos lo están telegrafiando. Bueno, esto es lamentablemente a lo que estamos asistiendo.