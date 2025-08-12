El PP acusa a Sánchez de llevar a España a la "irrelevancia" internacional en las negociaciones para la paz de Ucrania

MADRID, 12 Ago. 2025 (Europa Press) -

El PP ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de llevar a España hacia un papel "irrelevante" a nivel internacional durante las negociaciones para la paz en Ucrania por culpa, según han dicho, de sus políticas en materia de asuntos exteriores. Mientras que el Gobierno ha optado por no entrar en la polémica y ha puesto en valor la postura de "apoyo" de nuestro país hacia Ucrania.

En declaraciones ante los medios de comunicación, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, ha sido preguntada por la reunión de emergencia convocada para este miércoles por el canciller alemán, Friedrich Merz, y en la que estarán el presidente de EEUU, Donald Trump, y el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, así como otros líderes europeos, aunque la previsión es que el presidente Pedro Sánchez no esté citado al encuentro.

La dirigente 'popular' ha enmarcado esa ausencia de Sánchez en que este ha aplicado "el manual de diplomacia de (José Luis Rodríguez) Zapatero" y por tanto, los socios internacionales de nuestro país "le han hecho pagar" por tener una "asquerosa relación de intimidad democrática con regímenes autoritarios como el del señor (Nicolás) Maduro" y haber "entregado la gestión de información relevante sobre seguridad nacional a tecnológicas chinas".

"No somos llamados a la mesa de negociación sobre la paz de nuestro continente porque somos irrelevantes por culpa de las políticas de Pedro Sánchez y de su ministro Álbares", ha censurado.

NADIE SE FÍA DE TI

También el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafa Hernando, se ha expresado en esta línea a través de su cuenta de 'X', en una publicación, recogida por Europa Press, el 'popular' ironizaba con que a Sánchez "le están dando todos de lado" porque "no se puede estar jugando a la vez con todas las barajas".

"Financiar a Rusia con las compras de gas y meter a China en la cocina, pone en riesgo nuestras seguridad y la de nuestros socios. Grave error. Nadie se fía ya de ti", concluía el texto.

Saiz pone en valor el papel de Albares

Sin embargo, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, al ser preguntada por el asunto en declaraciones a los medios desde el Ministerio, ha preferido no entrar a valorar la ausencia de Sánchez a dicha reunión y se ha remitido a las palabras del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, recordando que este participó este lunes en el Consejo Extraordinario de la Unión Europea sobre este asunto.

La dirigente socialista ha dejado claro que la postura del Gobierno es mantener un apoyo "claro" hacia Ucrania y apostar por el fin del conflicto pero siempre incluyendo en las negociaciones tanto al Gobierno ucraniano como a la Unión Europea.

“En política internacional siempre estamos en el lado correcto de la historia”, ha ensalzado la ministra Saiz haciendo hincapié en la “solidaridad” de nuestro país con los ciudadanos ucranianos tras la invasión rusa y poniendo en valor que cada vez que España da un paso “hacia adelante”, según ha dicho, se ve como “diferentes países siguen la postura de nuestro país”.