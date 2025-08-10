El PP acusa al Gobierno de estar "en paradero desconocido" con trenes "cayéndose a cachos" y familias "sin vacaciones"
El PP acusa al Gobierno de estar "en paradero desconocido" con trenes "cayéndose a cachos" y...
- 1 minuto de lectura'
MADRID, 10 Ago. 2025 (Europa Press) -
La vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, ha acusado al Gobierno de "estar en paradero desconocido" en pleno agosto, con "los trenes cayéndose a cachos" por el caos ferroviario, con una de cada cinco familias sin poder irse de vacaciones "por la pobreza vacacional a la que les ha abocado el Ejecutivo de Sánchez", o con la cesta de la compra y la vivienda "disparadas", pues "cuestan el doble que antes".
En un vídeo difundido a los medios, Ezcurra ha asegurado que "la política de verdad no debería parar nunca" y ha puesto en valor la labor de "los agricultores, los trabajadores, los servidores públicos y privados que están manteniendo a España viva, a pesar de tener un Gobierno muerto".
"A esa España, a nuestros pueblos, les debemos mucho porque son más que una polémica de verano que algunos quieren resolver con paternalismos falsos y con golpes en el pecho. A ellos les debemos una política seria y de verdad, que entienda y escuche el esfuerzo de sus gentes, que confíe en ellos, que no los deje morir, que garantice de verdad sus servicios esenciales y que defienda sin complejos la tradición y la normalidad con la que siempre han dado ejemplo", ha defendido.
En este sentido, ha afirmado que el Partido Popular se va a "dejar la piel" para seguir garantizando que a los pueblos de España llegue vida, lleguen oportunidades y haya futuro; y para que el respeto a la ley, a las costumbres y a la libertad de cada cual "sea la norma".
Otras noticias de España
- 1
Brad Pitt se animó a admitir quién es su ídolo y sorprendió: “Daría todo por ser como él”
- 2
Unidos hasta las elecciones: la relación entre Kicillof y el kirchnerismo, cada vez más cerca de un quiebre definitivo
- 3
Por qué Rufina, la hija de Nicolás Cabré y la China Suárez, abandonó Estambul para volver a Buenos Aires
- 4
“Al borde del colapso”: rumores de sucesión en la región de Rusia que podría poner en jaque al gobierno de Putin