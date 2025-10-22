El PP acusa al Gobierno de "exprimir" a los autónomos y Montero les recuerda que apoyaron subir cuotas

MADRID, 22 Oct. 2025 (Europa Press) - El vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha acusado este miércoles al Gobierno de "exprimir" a los autónomos con su propuesta de cuotas para 2026, mientras que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha recordado que el esquema para ir subiendo progresivamente la cuota a los autónomos hasta 2032 se aprobó en el Congreso con el apoyo de los 'populares'. En la sesión de control de este miércoles en el Congreso, Bravo ha dirigido una pregunta oral a Montero para debatir sobre la propuesta que ha hecho el Gobierno para congelar las cuotas a los autónomos que menos ganan y subirla en los tramos superiores. La propuesta es consecuencia de una rectificación del propio Ejecutivo, puesto que en un primer momento se pretendía una subida generalizada donde se incluían los tramos más bajos. En este escenario, Juan Bravo ha denunciado que el Gobierno ha subido "más de cien veces" los impuestos y ahora va a por los autónomos, a los que con la primera propuesta el Gobierno pretendía elevar su cotización en 6000 millones de euros anuales, según cálculos del diputado del PP. A renglón seguido, el vicesecretario 'popular' ha reprochado al Gobierno que si ha rectificado su propuesta original no ha sido por convicción, sino por el "hartazgo" que ha mostrado el colectivo de trabajadores por cuenta propia al sentir que Hacienda le va a "meter la mano" en el bolsillo. "Están hartos de pagar más impuestos que nunca cuando no paran de subir los costes, por eso le pregunto: ¿le van a pedir perdón a los autónomos o van a seguir exprimiéndoles?", ha interpelado Bravo a Montero al final de su intervención. En el turno de réplica, Montero ha preguntado al diputado del PP a qué cien impuestos se refiere, porque asegura que es "radicalmente falso". Además, ha espetado al vicesecretario 'popular' que su partido fue el que con Mariano Rajoy al frente subió los tributos en 30.000 millones de euros. En un segundo turno de intervención, Bravo ha insistido en pedir a la ministra respeto por el colectivo de los autónomos y por la España "que madruga", a lo que María Jesús Montero ha respondido que el PP ya está utilizando el mismo lema de Vox. "Tanto monta, monta tanto", ha remachado.