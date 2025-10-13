El PP admite tener "muchas expectativas" ante comparecencia de la empresaria que dijo entregar 90.000 euros en Ferraz

MADRID, 13 Oct. 2025 (Europa Press) -

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha reconocido este lunes que su partido tiene "muchas expectativas" ante la comparecencia en la comisión de investigación del 'caso Koldo' del Senado de la empresaria Carmen Pano, que ratificó en el Tribunal Supremo (TS) haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE en octubre de 2020.

En concreto, Pano comparecerá en la comisión del 'caso Koldo' en el Senado este miércoles 15 de octubre a las 10.30 horas. A finales de mes el Grupo Popular también ha pedido que comparezca en la Cámara Alta el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

En una rueda de prensa en la sede del PP, Ezcurra ha subrayado que es la "empresaria que confesó haber llevado 90.000 euros en bolsas de basura a Ferraz", una imagen que, en su opinión, "retrata mejor que mil discursos lo que ha sido el sanchismo". "Su ética prometida eran las bolsas de basura llenas de billetes, chistorras o lechugas, como prefieran llamarle", ha resaltado.

Además, ha indicado que Carmen Pano "es la madre de Leonor Pano", que es "la propietaria, según consta en el registro mercantil de una de las empresas que figuran en los pagos recurrentes tanto a Santos Cerdán como a Ábalos en ambos informes de la UCO", en alusión a los dos exsecretarios de Organización del PSOE.

En este sentido, ha destacado que es una empresa que "tiene como objeto social el refinado" de petróleo y crudo "que está vinculada a Villafuel" que, según ha dicho, "es la empresa que compró el famoso chalet de Cádiz" (que supuestamente alquiló el exministro José Luis Ábalos).

Ezcurra ha indicado que Pano "es la que dijo que el señor Ábalos había cobrado medio millón de euros por el rescate de Europa". "Y Carmen Pano es la empresaria que dijo que había llevado bolsas con 90.000 euros al Partido Socialista", ha abundado.

OTRA COSA ES QUE CUENTE TODO LO QUE SABE

Por tanto, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP ha asegurado que su formación "tiene muchas expectativas en la declaración de la señora Carmen Pano". "Otra cosa es que cuente todo lo que sabe, que eso ya lo veremos esta semana", ha apostillado.

Ezcurra ha indicado que en el Senado tendrá que comparecer también Pedro Andrés López Vera, el alto cargo navarro señalado por anticorrupción, el Supremo ya está investigando la contabilidad del PSOE. "Sobres con dinero en efectivo, fiestas y prostitución, todo pagado con dinero público y en plena pandemia", ha agregado.

La vicesecretaria del PP ha recordado que esta semana el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García se sentarán en el Tribunal Supremo y que están "a un paso" de seguir a Cerdán hasta prisión: "El clan del Peugeot se completa", ha proclamado, para concluir que a Sánchez "y a su banda les espera una semanita de traca".

"La ética prometida de Sánchez eran bolsas de basura con billetes"

La dirigente de PP ve al sanchismo en una "larga agonía", un proyecto político "que empezó hablando de decencia y que ahora se encuentra mudo ante la Justicia".

Según ha reiterado, la "ética prometida de Sánchez eran las bolsas de basura llenas de billetes".

Finalmente, ha rechazado que el PP deje de proponer alternativas hasta que el Gobierno de Sánchez "deje de delinquir" porque, en ese caso, "España estaría completamente paralizada, en una especie de parálisis del sueño".

"Mientras el Gobierno se defiende en los tribunales, nosotros hemos decidido acelerar la alternativa", ha dicho.