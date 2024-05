El PP afea al Gobierno que "coquetea con los populismos de Iberoamérica" y que es "irrelevante" en la región

Reprocha al Ejecutivo que no se haya disculpado con Argentina por las palabras de Puente

MADRID, 9 May. 2024 (Europa Press) -

El PP ha echado en cara este jueves al Gobierno que está coqueteando "con los populismos de Iberoamérica" y ha denunciado que tiene un "papel irrelevante" en esta región pese a que los vínculos de todo tipo con estos países son "mayores que nunca".

Así lo ha hecho el portavoz de los 'populares' en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado, Íñigo Fernández, durante la comparecencia de la secretaria de Estado para Iberoamérica, el Caribe y el Español en el Mundo, Susana Sumelzo.

"Este Gobierno de España coquetea con los populismos de Iberoamérica y todavía nadie sabemos por qué y a cambio de qué pasa", ha sostenido, i esgrimiendo que ocurre lo mismo que con el cambio de posición respecto al Sáhara.

En opinión, de Fernández, también hay "sectarismo" en la política del Gobierno con respecto a esta región y ha preguntado expresamente a la secretaria de Estado si España va a estar "de verdad" defendiendo y promocionando las relaciones con estos países, "en la defensa de las libertades y de los regímenes democráticos" o por contra va a seguir "acomplejada frente a los populismos" tanto de izquierdas como de derechas.

El senador del PP ha lamentado que la influencia de España en Iberoamérica es "menor que nunca en los últimos 30 o 40 años" y ello pese a que "los vínculos personales, sociales, económicos, son mayores". "La política del Gobierno de España, su participación en los asuntos de Iberoamérica, es cada día menor, es cada día más irrelevante", ha ahondado, subrayando que aunque hay "una política muy difusa, muy ambigua, muy débil".

El portavoz 'popular' ha echado en falta "un relato español para hacer frente a las campañas de desinformación que se han desatado en determinados países de Hispanoamérica en contra de España" entre los que ha citado a México, en referencia a las críticas que ha venido realizando el presidente, Andrés Manuel López Obrador, en relación con la Conquista de América.

Relaciones ricas y complejas

Sumelzo, que no ha respondido en ninguna de sus réplicas a estas críticas del PP, ha sostenido durante su intervención inicial que España tiene con Iberoamérica "unas relaciones intensas, ricas y complejas, como rica y compleja es también la realidad iberoamericana y caribeña".

"Ni España es la misma que hace 40 años, ni los países de Iberoamérica y el Caribe son los mismos", ha subrayado la que fuera diputada socialista en la pasada legislatura, esgrimiendo que por ello "el modelo de nuestras relaciones no puede quedar anclado en la historia".

Por ello, en un momento en que la región "reivindica su espacio en la geoestrategia global", España se relaciona con estos países "desde el respeto y la voluntad de escuchar, conscientes de todo aquello que Latinoamérica nos aporta día a día, dispuestos a transmitir cuáles son nuestras prioridades" y a atender las suyas, ha puntualizado.

Polémica con argentina

En otro orden de cosas, el portavoz del PP también ha sacado a colación la polémica suscitada por las declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, tras sugerir que el presidente de Argentina, Javier Milei, consume "sustancias".

"Yo quisiera que alguien me explicara por qué después de un patinazo tan severo, el Gobierno de España no acaba de pedir disculpas", ha afirmado, al tiempo que ha dicho que el PP no puede apoyar al Gobierno en esto, pese a los "ataques injustos" del Gobierno argentino en su comunicado, porque es "indefendible" la situación generada "por su irresponsabilidad y por su falta de educación".

Sumelzo se ha remitido al comunicado que publicó el Ministerio de Exteriores en respuesta y ha defendido que las acusaciones realizadas por el Gobierno argentino "no se corresponde para nada con las relaciones de dos países y pueblos hermanos".

Con todo, ha reiterado que el Gobierno y el pueblo español seguirán manteniendo y fortaleciendo "sus lazos fraternales y sus relaciones de amistad y colaboración con el pueblo argentino".

Además, ha recordado que el Rey acudió a la toma de posesión de Milei, que el ministro de Exteriores se ha reunido con la canciller argentina y ella misma se reunió recientemente con su homólogo. "Nuestro diálogo con las autoridades argentinas es constructivo y lo va a seguir siendo", ha recalcado.

Venezuela, cuba y nicaragua

Durante su comparecencia, Sumelzo ha repasado la situación en varios países. Respecto a Venezuela, ha subrayado que el Gobierno "cree firmemente que la solución a la crisis en Venezuela debe ser el resultado de un acuerdo entre los venezolanos" y apoya el envío de una misión de observación de la UE de cara a las presidenciales del 28 de julio.

"Ello no impide que nuestro país vea con preocupación las detenciones e inhabilitaciones de los miembros de la oposición", ha puntualizado, sin citar en concreto el caso de la líder opositora María Corina Machado.

En cuanto al levantamiento de las sanciones, ha dicho que son "un instrumento temporal y reversible" cuyo fin último "es la vuelta de la democracia a Venezuela", por lo que su renovación debe "tener en cuenta dicho fin".

En cuanto a Cuba, ha dicho que el Gobierno mantiene "un diálogo crítico pero constructivo" tanto a nivel bilateral como en el seno de la UE ya que considera que es "la única vía factible para avanzar en la defensa de valores democráticos y en el respeto de los Derechos Humanos, teniendo en cuenta la realidad política, social y económica de la isla".

Asimismo, ha reiterado la condena al "embargo" por parte de Estados Unidos y "el impacto extraterritorial de las sanciones", ha mostrado su "preocupación por la situación de los presos de conciencia", cuya liberación ha reclamado, y ha sugerido al Gobierno de Miguel Díaz Canel que "aceleren y profundicen en las reformas políticas y económicas, única vía para superar la grave crisis del país".

La secretaria de Estado también ha expresado la "preocupación" del Gobierno con la situación en Nicaragua. "Mantenemos abiertos los canales diplomáticos de comunicación, lo que nos sirve para escuchar y para transmitir mensajes con respeto, pero con firmeza", ha esgrimid, al tiempo que ha recordado que se ofreció la nacionalidad española a los 222 opositores excarcelados y los 94 exiliados a los que se les retiró la nicaragüense para que "no cayeran en la apatridia".

En otro orden de cosas, ha indicado que el presidente de Bolivia, Luis Arce, previsiblemente visitará España en el segundo semestre del año, lo que permitirá firmar los acuerdos pendientes con este país.

Por lo que se refiere a Centroamérica, ha reconocido "preocupación" por la situación migratoria que está azotando a esta región y que "se está traduciendo en graves violaciones de los Derechos Humanos de las personas migrantes".

España, ha recordado, tiene programas de migración circular que permiten la contratación en origen de temporeros tanto con Honduras como con Guatemala y "próximamente posiblemente firme con El Salvador" uno de estos acuerdos.

Europa Press