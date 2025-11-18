El PP afea al PSOE que intente hacer creer que no tenía relación con Leire Díez y sentencia: "Moncloa conocía todo esto"

MADRID, 18 Nov. 2025 (Europa Press) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha calificado este martes de "ridículo" que el PSOE intente hacer creer ahora que no tenía relación con la exmilitante socialista Leire Díez, al tiempo que ha recalcado que "Moncloa conocía todo esto", aludiendo a la presencia de Antonio Hernando, ex número dos del gabinete de Pedro Sánchez y actual secretario de Estado en el Ministerio de Óscar López en una reunión con Díez y Santos Cerdán.

Muñoz ha recordado que Antonio Hernando fue portavoz parlamentario del Partido Socialista en el Congreso y, por tanto, "no era un afiliado cualquiera" del PSOE. "Aparte de estar en el núcleo central de Pedro Sánchez, en su gabinete, también era un destacado socialista", ha apostillado.

En una rueda de prensa en el Congreso, Muñoz ha señalado que "hay informaciones que dicen que Antonio Hernando y Óscar López, hoy ministro, estuvieron investigando en la época de las primarias" del PSOE la información que había "sobre las saunas y el posible negocio de prostitución" en esos centros "del suegro de Pedro Sánchez".

"Es evidente que Leire no era una afiliada del PSOE que pasaba por allí y que nadie conocía. Era una persona que tenía acceso y reuniones con el número dos de Sánchez, que está ahora en prisión. Es una persona que se reunía con el gabinete del presidente del Gobierno, que es Antonio Hernando, que ahora es secretario de Estado, por cierto", ha enfatizado.

Por eso, ha recriminado al PSOE que ahora quiera desvincularse de ella cuando "todos esos audios" y "todas esas carpetas que tenía han acabado en los argumentarios de diputados del Partido Socialista".

"Es lo que han estado usando contra jueces, contra fiscales, contra investigadores de la UCO y también contra rivales políticos", ha dicho.

¿POR QUÉ NO SE QUERELLAN CONTRA LEIRE DÍEZ?

Es más, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso ha afirmado que "es evidente que Moncloa conocía todo esto". Así, ha añadido que la propia Leire Díez "en algún audio lo que dice es que estas órdenes venían del señor Sánchez y eso es lo que está por comprobar".

Muñoz ha criticado que algunos ministros y portavoces del PSOE llamen a Leire 'Antoñita la Fantástica' cuando, según ha dicho, "mientras Pedro Sánchez tomaba el pelo a todos los españoles con una semana de reflexión, se reunía con el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y con un miembro relevante del Gabinete del presidente del Gobierno, Antonio Hernando".

Por todo ello, ha insistido en que "es ridículo que nos intenten hacer creer que es una persona que no tenía nada de relación con el Partido Socialista" porque en ese caso, "por qué no se querellan contra ella".

PARA NO CONOCERLA LES ESCRIBÍA LOS ARGUMENTARIOS

Muñoz ha indicado que "probablemente, el Gobierno y el Partido Socialista, no se querellan contra ella porque no les interese que este asunto se judicialice", dado que "a lo mejor sí que empiezan a saber quién le daba las órdenes y cómo".

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso ha hecho hincapié en que el PSOE se nutría de toda la información que recababa Leire Díez, utilizándola en comisiones de investigación como la de la 'Operación Cataluña'. "Para no conocerla les escribía los argumentarios", ha exclamado.