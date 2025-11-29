El PP asegura que Junts tiene que "decidir hasta dónde llega su ruptura" con Sánchez: "Nosotros estamos expectantes"

MADRID, 29 Nov. 2025 (Europa Press) - La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha señalado que el PP no tiene los votos necesarios para presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez y ha añadido que Junts tiene que "decidir hasta dónde llega su ruptura" con el PSOE y ser "consecuente con lo que dice".

"Nosotros estamos expectantes", ha declarado Muñoz en una entrevista en el programa 'Parlamento' de 'RNE', que ha recogido Europa Press, en la que ha coincidido con Alberto Núñez Feijóo en que el PP ha "acertado" no presentando una moción de censura.

Muñoz ha reconocido que hay "mucha gente" que les ha "presionado" para que registren esa moción, "sobre todo desde la izquierda".

"Cuando la izquierda te dice que hagas algo, igual lo que hay que hacer es justo lo contrario", ha manifestado.

Sin embargo, ha asegurado que el PP no tiene "una mayoría" para ganar una moción de censura y por eso piden que "hablen los españoles" en las urnas, máxime cuando Pedro Sánchez tiene "una mayoría absoluta en contra" en el Congreso como, según ha dicho, se vio esta semana en el Pleno que rechazó la senda de déficit.

Al ser preguntada si no se fían de los partidos que la tendrían que apoyar, como Junts, Muñoz ha asegurado que "no es cuestión de fiarse o no" sino de que los socios del PSOE "están diciendo que van a seguir sosteniendo la corrupción de Pedro Sánchez". "Entonces los números no dan", ha resaltado.

PIDE A JUNTS SER "CONSECUENTE CON LO QUE DICEN"

En este punto, ha indicado que el PP ni cierra ni abre la puerta a una moción de censura, que es "una herramienta que forma parte del ordenamiento jurídico" y que "se puede usar cuando los números dan".

"Pero en estos momentos, si no cambian las cosas, los números no dan", ha reiterado.

Interrogada después si ahora se creen a Junts, Muñoz ha señalado que "son ellos los que tienen que decirlo". "Ellos dicen que han roto, pues que sean consecuentes con lo que dicen. Son ellos los que tienen que decidir hasta dónde llega su ruptura. Nosotros estamos expectantes", ha apostillado.

En cuanto a si los puentes están rotos con el PNV, Muñoz ha dicho que a ella no le gusta "hablar de puentes rotos" porque el único partido con el que el PP no tiene ningún tipo de relación es con Bildu.

A su entender, "siempre hay que mantener diálogo con todas las fuerzas políticas". "Ahora bien, el PNV tiene que decidir qué quiere ser. No se puede criticar la corrupción y sostener a un Gobierno corrupto", ha proclamado, para añadir que "eso es incoherente".

MOVILIZACIÓN ESTE DOMINGO PARA DECIR "BASTA YA"

Muñoz ha llamado a todos aquellos que comparten que la situación es "insostenible" que salgan a la calle para pedir que haya elecciones y puedan decidir "un nuevo Gobierno que no esté inmerso en una corrupción sistémica como la que tiene el señor Sánchez".

"Queremos que la gente pueda decir basta ya, no queremos más telediarios con cargos socialistas yendo a prisión", ha dicho, para recalcar que son "terribles" las imágenes del exministro José Luis Ábalos entrando en prisión.

En este punto, ha criticado que en el PSOE puedan ahora decir que Ábalos y su exasesor Koldo García "no tienen nada que ver con el PSOE". "Me sorprendió mucho las reacciones de este jueves, como que no iba con ellos", ha confesado.

Muñoz ha recordado que Ábalos "lo era todo en el PSOE" y además "era ministro del Gobierno de España". "Y por tanto es lo que une esa corrupción sistémica entre el partido, el PSOE, y el Gobierno de España. Esto es la primera vez que pasa", ha manifestado.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso ha enmarcado los 'dardos' de Ábalos contra el Gobierno en que puede estar pensando en colaborar con la Justicia. "Si tienes 64 años y te vas a la cama pensando que al día siguiente puedes entrar en prisión y estar 12, 13 o 14 años... Te puede hacer pensar si a lo mejor colaborar con la justicia te puede ayudar", ha afirmado.

A renglón seguido, ha indicado que Ábalos debería haberlo entregado hace "mucho tiempo" su acta y ha subrayado que el PSOE, aunque se la pidió, siguió hablando con él después, por lo que se demuestra que "todo era una farsa". Además, ha destacado el hecho de que por primera vez un diputado socialista entre en prisión.

"QUE SE INVESTIGUE HASTA EL FINAL" EN LA DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

Después de que el PSOE diga que el PP no puede dar lecciones tras el caso de presunta corrupción que le afecta en la Diputación de Almería, Muñoz ha señalado que cuando hay un partido "tan grande" que gobierna en muchas autonomías, diputaciones y ayuntamientos "a veces hay gente que defrauda, como ha pasado presuntamente en Almería", donde quieren que "se investigue hasta el final".

Al ser preguntada si cree que Sánchez presentará el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, ha indicado que "todo lo que hace el Gobierno es relato" y no ha descartado que pueda ser "el inicio de una futura precampaña" diciendo que les "han tumbado" las cuentas públicas. No obstante, cree que también puede al final no presentarlos porque Sánchez actúa "en función de lo que les viene bien y mal".