El PP celebra el Plan de Vivienda de Bruselas y lo califica como una "reprobación" a las políticas de Sánchez

MADRID, 16 Dic. 2025 (Europa Press) -

El PP ha celebrado este martes el Plan Europeo para la Vivienda asequible que presentará la Comisión Europea esta tarde, el cual apuesta por reducir la burocracia en la construcción de viviendas y que el partido de Alberto Núñez Feijóo ve como una "reprobación" a las políticas llevadas a cabo por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Fuentes del partido apuntan que el plan en cuestión aboga por no intervenir los precios, construir más casas y simplificar la regulación y subrayan que de esta manera la Comisión se alinea con el PP y sus comunidades autónomas "de no intervenir y topar los precios de alquiler de viviendas, por ineficaces y contraproducentes".

La formación apostilla que el plan de Bruselas pasa por acelerar la construcción de viviendas, simplificar la regulación, destinar fondos a la vivienda asequible y tomar decisiones basadas en análisis y datos, no "en ideología y con fines propagandísticos, como hace el Gobierno de Sánchez". Asimismo, el plan europeo incluye expresamente una "nueva categoría de vivienda asequible" para que se beneficie de ayudas estatales de la UE.

Desde la formación denuncian que el balance de gestión del Gobierno "es desolador", pues apuntan que el Ministerio de Vivienda ha dejado sin ejecutar el 68% de su presupuesto, la renuncia de 4.000 millones de préstamos de la UE para vivienda social y alquiler asequible y la creación de una empresa pública "inservible", Casa47, que cuesta a los ciudadanos 16.000 millones.

"Los siete años que lleva Sánchez en Moncloa solo han servido para hundir la oferta de vivienda y disparar los precios, que han subido más de un 50%; la 'okupación' ha crecido en un 54,7% y el propio Banco de España calcula un déficit de 700.000 casas en nuestro país", censura el PP.