El PP censura que Defensa "maniobre a dedo" con un contrato a Turquía por $3.000 millones y sin tener Presupuestos

MADRID, 11 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha criticado este martes que el Gobierno de Pedro Sánchez y, singularmente, el Ministerio de Defensa, haya "maniobrado" una vez más concediendo "a dedo" un contrato a Turquía por valor de $3.000 millones de euros sin tener encima Presupuestos.

Muñoz ha reaccionado así al ser preguntada sobre una información que publica 'ABC', según la cual, el Ministerio que dirige Margarita Robles ha elegido otorgar un contrato para que Turquía fabrique un avión de entrenamiento sin seguir el procedimiento habitual de selección, oferta pública o concurso del modelo de avión.

La dirigente 'popular' enmarca esta actuación del Gobierno en el proceder habitual del PSOE, si bien ha apuntado que $3.000 millones de euros es una cantidad "no poco importante" como para que el Gobierno hubiera pasado antes por el Congreso para dar cuenta de dicho contrato.

Con todo, Muñoz ha garantizado que su grupo parlamentario va a registrar multitud de preguntas sobre esta contratación en el Congreso y otras para que el Gobierno explique esta "maniobra a dedo" que decidió realizar sin tener aún el proyecto de Presupuestos cerrado.