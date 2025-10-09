El PP cita a la gerente del PSOE el 23 de octubre en el Senado y no concreta el día de la comparecencia de Sánchez

MADRID, 9 Oct. 2025 (Europa Press) -

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado este jueves que la comisión de investigación sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo' ha citado para el próximo 23 de octubre a la actual gerente del PSOE, Ana Fuentes, y al exgerente Mariano Moreno, mientras que todavía no ha concretado la fecha de la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque ha garantizado que será en octubre.

Así lo ha explicado la dirigente 'popular' en una rueda de prensa desde el Senado después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, anunciara este miércoles a Sánchez que le citaría en la comisión de investigación de la Cámara Alta.

Al respecto, Alicia García ha evitado concretar el día, aunque sí ha insistido en que Sánchez será citado en el mes de octubre "por la financiación ilegal de su partido".

La intención de los 'populares' es llamarle después de las comparecencias de los gerentes del PSOE, así que todo apunta a que será llamado en la semana del 27 de octubre.

En cualquier caso, la portavoz del PP en el Senado sí que ha confirmado que el interrogatorio que hará su grupo a Sánchez lo hará uno de los integrantes 'populares' en la comisión de investigación, por lo que previsiblemente no lo harán ni ella ni su 'número dos' en el Grupo, Javier Arenas.

Los integrantes del PP en esta comisión de investigación son Alejo Joaquín de Miranda, Ana Beltrán, Francisco Bernabé, Gerardo Camps, Rocío Divar, Salvador de Foronda, Miguel Ángel Jerez, Fernando Martínez-Maíllo, José Antonio Monago, Enrique Ruiz Escudero, Luis Santamaría, Juan Sanz Vitorio, Alfonso Serrano y Antonio Silván.

En la Mesa de la comisión también están los 'populares' Eloy Suárez, José Manuel Balseiro o Inmaculada Hernández.

