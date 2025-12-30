El PP cita el 8 de enero en el Senado al exministro Ábalos, que está en prisión preventiva por el "caso Koldo"

MADRID, 30 Dic. 2025 (Europa Press) -

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado este martes que la comisión de investigación sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo' ha fijado para el próximo 8 de enero la comparecencia del exministro José Luis Ábalos, que actualmente está en prisión preventiva por el riesgo "extremo" de fuga.

Así lo ha adelantado la portavoz 'popular' en una rueda de prensa desde el Senado después de la reunión de la Mesa de la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo', que ha dictaminado que José Luis Ábalos comparezca el jueves 8 de enero.

"Ábalos no es un actor secundario, es el hombre para todo de Sánchez y tiene la llave de la caja fuerte de los secretos del sanchismo. Queremos que venga al Senado y que la abra de par en par delante de todos los españoles", ha proclamado Alicia García.

El exministro José Luis Ábalos lleva en prisión preventiva desde el 27 de noviembre, cuando el magistrado instructor del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, acordó su ingreso en la cárcel junto con el que fuera su asesor Koldo García.

Precisamente, el Tribunal Supremo ha convocado una vista para el próximo 15 de enero en la que analizará el recurso de apelación que presentó Ábalos contra su entrada en prisión provisional por el 'caso Koldo'.

EL ÚLTIMO PRECEDENTE DE UN PRESO ANTE UNA COMISIÓN

El PP citó en diciembre por segunda vez al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en la comisión de investigación del Senado, que también estuvo en prisión preventiva, aunque el momento en el que compareció en la Cámara Alta ya se encontraba en libertad provisional.

Sin embargo, el precedente más reciente de una persona que estaba en prisión y compareció ante una comisión de investigación en las Cortes Generales se produjo en febrero de 2025, cuando la comisión del Congreso que investiga los atentados yihadistas perpetrados en Cataluña en 2017 interrogó a Mohamed Houli Chemlal, que estaba condenado por estos ataques terroristas.

En esta ocasión, el juez de vigilancia penitenciaria autorizó la salida de Houli Chemlal hacia el Congreso para ser interrogado en esta comisión de investigación, y su comparecencia se produjo en medio de un amplio despliegue policial.

En el caso de José Luis Ábalos, el exministro se encuentra en prisión provisional y falta por concretar si la comparecencia la tiene que autorizar el juez instructor del Tribunal Supremo.