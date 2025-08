El PP considera que la inconcreción de Santos Cerdán "deja entrever" una posible financiación irregular del PSOE

MADRID, 5 Ago. 2025 (Europa Press) -

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha señalado que "lo más importante" de la entrevista desde la cárcel al ex número tres del PSOE, Santos Cerdán, que publica este martes 'La Vanguardia' es aquello que "no dice claramente pero deja entrever" cuando le preguntan si hay financiación irregular del partido y él dice que "que él sepa, no".

"Quizá de la entrevista lo más importante sería lo que no dice claramente pero deja entrever cuando, por ejemplo, le preguntan si hay financiación ilegal del PSOE y él dice 'que yo sepa no', pero que él sepa. No dice que no, siendo una persona muy importante dentro de la estructura del PSOE", ha señalado Bravo en una entrevista en 'Antena 3' recogida por Europa Press.

El vicesecretario 'popular' ha trasladado que al manifestar su "dificultad" en la relación con Sánchez, Cerdán demuestra que "todas aquellas personas que acaban estando en el entorno" del jefe del Ejecutivo "acaban teniendo problemas".

Bravo ha dicho que será la justicia la que tenga que tomar las decisiones correspondientes para conocer "hasta el final" lo que hay detrás de "todo este entramado" y ha opinado que el ex secretario de Organización del PSOE tiene "bastante más información" porque era "la persona de confianza" de Sánchez.

"Hemos oído audios en los que hablaban de mordidas, en los que hablaban de otras cuestiones, y él es el que, de alguna manera, podrá dar explicaciones", ha abundado, al tiempo que ha pedido dejar trabajar a los jueces, fiscales y medios de comunicación sin interferencias para que los españoles "conozcan la verdad".

En este contexto, el PP está "en guardia" y "localizable" porque "cada día se conocen nuevas situaciones de corrupción en el entorno de Pedro Sánchez", ha declarado el responsable económico de los 'populares', que ha opinado, además, que un adelanto electoral es un escenario que "debería" o "podría pasar en cualquier momento".

"Debería pasar por dignidad en el ámbito de la política y eso nos obliga a estar preparados", ha razonado.