El PP cree que el PSOE está dispuesto a "cualquier cosa" para "atacar" a Feijóo tras las declaraciones de Marcial Dorado

MADRID, 21 Jul. 2025 (Europa Press) - La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha señalado este lunes que la entrevista de Marcial Dorado, condenado por narcotráfico y blanqueo de capitales, evidencia que el PSOE "está dispuesto a usar cualquier cosa con tal de atacar" al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. "Si esto es todo lo que tienen, que aprovechen el poco tiempo que les queda", ha afirmado Muñoz en una rueda de prensa, después de que 'El Confidencial' haya publicado una entrevista en la que asegura que el PSOE le ofreció dinero para "soltar una bomba contra Feijóo" antes de las elecciones generales. Muñoz ha indicado que "si algo queda claro de esa entrevista, es que tenía más relación con Marcial Dorado el PSOE que el presidente Feijóo". "Yo creo que es claro", ha enfatizado, para añadir que el PSOE "da una muestra más de cómo funcionaban esas cloacas" que están conociendo ahora de la exmilitante socialista Leire Díez y que "utilizan información incluso falsa para atacar a rivales políticos". VIAJES DE FEIJÓO CON MARCIAL DORADO Ante los viajes con Feijóo que el propio Marcial Dorado confiesa en esa entrevista y si el PP le da verosimilitud, Muñoz ha indicado que cuando se produjeron esos viajes, en los que había más parejas, "no había ninguna investigación penal" sobre Dorado y "las condenas llegaron muchos años después". Además, ha resaltado que el propio Dorado "confirma que no hay ningún tipo de relación desde 2002". "No así, por ejemplo, con dirigentes del Partido Socialista, con los que sí tenía relación, como hemos conocido", ha indicado, para añadir que en la entrevista también informa de "que nunca dio dinero al PP, pero sí se lo dio, por ejemplo, el PSOE en Galicia". Además, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso ha asegurado que Dorado no dice en la entrevista que él lo pagase "absolutamente todo". "Él dice, efectivamente, que se iban de viaje, pero dice que él pagaba algunas cosas y que el resto también lo pagaba", ha apostillado. Muñoz ha insistido en que esto lo que "deja de manifiesto es que el PSOE está dispuesto a usar cualquier cosa con tal de atacar al presidente Feijóo porque sabe que es el presidente necesario para los españoles" y "es el próximo presidente del Gobierno de España".