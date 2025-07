El PP cree que el PSOE se hace "trampas al solitario" tras el debate anticorrupción: "De la UCO no le ha salvado nadie"

MADRID, 10 Jul. 2025 (Europa Press) - La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, considera que el PSOE se hace "trampas al solitario" al darse por ganador del debate sobre la corrupción que se celebró este miércoles en el Pleno del Congreso, ya que, según ha dicho, "nadie" le ha "salvado" de las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ni de la acción de la Justicia. "El problema de Pedro Sánchez se llama la Justicia y la UCO, y de eso no le ha salvado nadie en este Congreso. Por lo tanto, yo creo que se están haciendo trampas al solitario", ha declarado Muñoz en una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press. Así ha reaccionado después de que los socialistas expresaran su satisfacción al término de ese debate parlamentario sobre corrupción por entender que lo habían ganado. De hecho, el Gobierno celebró el apoyo de los socios y lo equiparó a superar una "cuestión de confianza". SOCIOS LE QUIEREN "DÉBIL" PARA "SACAR COSAS" Muñoz considera que en el PSOE y en el Gobierno "se están haciendo trampas al solitario", dado que, según ha dicho, "el problema de Pedro Sánchez no es contener el apoyo de sus socios", que "todos" saben que "están en una cuestión de conveniencia con Pedro Sánchez y que cuanto más débil está" y "más acosado por la corrupción", "más entienden sus socios que le pueden sacar cosas". A su entender, el "problema" de Sánchez es la Justicia y la UCO. La dirigente 'popular' ha recalcado que en ese debate del Congreso --que se produjo nueve días después del ingreso en prisión del ex número tres del PSOE Santos Cerdán-- quedó "muy claro" que Alberto Núñez Feijóo "tiene una alternativa clara, que va por todas, y que va a conseguir que España tenga un Gobierno decente". VIO A RUFIÁN COMO "PORTAVOZ DEL PARTIDO SOCIALISTA" Al ser preguntada si esperaba tanta mansedumbre en la Cámara Baja durante ese debate, Muñoz ha reconocido que no le "sorprendió" porque llevan semanas "viéndolo". "Tenemos una vicepresidenta --en alusión a Yolanda Díaz-- que cada día está más enfadada, pero la realidad es que ayer veníamos a hablar de la corrupción del Gobierno de Pedro Sánchez y estaba más enfadada con Feijóo, que somos la oposición", ha criticado. Además, ha señalado que vieron al portavoz parlamentario de ERC "comportarse como si fuese el portavoz del Partido Socialista". "La verdad es que es un auténtico masaje lo que vimos ayer en el Congreso", ha enfatizado. "No sorprende a nadie, ellos han sido ya muy claros, yo creo que ayer quedamos todos perfectamente retratados y los españoles pudieron ver a un PSOE rodeado de corrupción con unos socios que le apoyan a pesar de la corrupción para poder seguir sacándole y a una alternativa real que es la del presidente Feijóo", ha manifestado. ¿GUIÑO A JUNTS? Sobre el hecho de que Feijóo no se refiriera a Junts y si había un guiño premeditado, Muñoz ha dicho que se refirió en varias ocasiones a esa formación y no había nada premeditado. Feijóo habló a todos los socios, retrató a todos, a todos los que estábamos en ese Parlamento, y yo creo que ayer los españoles vieron que hay una alternativa clara", ha abundado, para subrayar que el líder del PP fue el "único" que habló en nombre de los españoles que desean que "acabe esta agonía". La dirigente del PP ha hecho alusión a la prensa internacional, como el Financial Times, que "habla también de Pedro Sánchez rodeado de corrupción". A su juicio, "la imagen internacional que están dando es lamentable" y visualiza el "descrédito" de tener "a un presidente agarrado a la corrupción" y "rodeado de socios que le quieren débil". Asimismo, Muñoz ha justificado que Feijóo aludiera en el Congreso a los negocios de saunas del suegro de Pedro Sánchez tras utilizar previamente el presidente "noticias fabricadas" contra el presidente del PP. "Ayer el presidente Feijóo lo que dijo fue la verdad. Yo entiendo que la verdad a veces es dura", ha aseverado. La portavoz del PP ha calificado de "broma" que el presidente del Gobierno diga que quiere "abolir la prostitución" cuando "forma parte de un gobierno que ha contratado prostitutas para ministros en empresas públicas". "Utilizar esa ley, la ley de abolicionismo de la prostitución, para blanquear su propio partido, nos parece un cinismo absoluto", ha apostillado. Dicho esto, ha señalado que además "la familia de la mujer de Pedro Sánchez tenía negocios de saunas prostíbulos" de los cuáles se ha "beneficiado" el presidente del Gobierno "porque los pisos donde ha vivido y que ahora tiene alquilado y por el que reciben una remuneración han sido pagados con los rendimientos de esas empresas". Muñoz ha criticado la "soberbia" con la que el jefe del Ejecutivo acudió a la Cámara, que ella cree que es propia de "quien está entre la espada y la pared", y que además buscase "compararse" con Feijóo, que es una persona "con una trayectoria intachable". RUFIÁN Y DEROGAR LA LEY DE AMNISTÍA Después de que el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, asegurara que el Partido Popular llegará al Gobierno pero no derogará la ley de amnistía porque acabará "beneficiándose" de ella, Muñoz ha indicado opera la "irretroactividad" de las normas penales. A su entender, el dirigente de ERC "o es ignorante" al no conocer cómo funciona el ordenamiento jurídico o "hace trampas". Este miércoles, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso ya recalcó a Rufián que la ley de amnistía ya es inderogable "de facto" porque en la jurisdicción penal opera "el principio de irretroactividad de las leyes desfavorables al reo".

