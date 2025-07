El PP critica el "cinismo" de Sánchez por querer abolir la prostitución cuando "se ha beneficiado" de "prostíbulos"

MADRID, 11 Jul. 2025 (Europa Press) - El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha criticado el "cinismo" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por querer abolir la prostitución pero haberse "beneficiado" de unas saunas que los 'populares' definen como "prostíbulos" y que habría presuntamente gestionado el padre de su mujer. En una entrevista en 'La Mirada Crítica' de Telecinco, que ha recogido Europa Press, el 'número dos' de 'Génova' ha justificando que el PP haya puesto sobre la mesa este asunto para "poner en evidencia el cinismo" de quien "lanza una ley de abolición de la prostitución" pero luego "se ha beneficiado de esa actividad". "Lo que se ha dicho sobre este asunto no es una crítica, es una crónica, y se ha dicho para poner en evidencia el cinismo de quien lanza una ley de abolición de la prostitución cuando la familia política del presidente se ha beneficiado, y él, de forma indirecta, del beneficio de esa actividad", ha afirmado. Tellado también ha reprochado a Sánchez y al PSOE su "posición de victimismo", porque acusan al PP de haber cruzado una "línea roja" mientras "se dedican permanentemente a atacar" a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Manueco; al presidente de Andalucía, Juanma Moreno; o al propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Así, ha recalcado que traer a colación el asunto de los presuntos prostíbulos del suegro de Sánchez "es una respuesta a unos ataques que el presidente del Gobierno lanzó contra miembros del Partido Popular, contra presidentes autonómicos que no tienen ninguna sombra de sospecha sobre ellos". Ninguna de las medidas son novedosas Preguntado por las 15 medidas que anunció Sánchez durante su comparecencia este miércoles en el Congreso, entre las que se incluyen la creación de una Agencia Anticorrupción o el endurecimiento de penas por delitos contra la Administración Pública en el Código Penal, Tellado las ha calificado como poco originales. "Ninguna de las medidas son novedosas", ha afirmado el secretario general del PP, que ha acusado a Sánchez de no querer perseguir la corrupción, sino más bien "taparla" porque "ha estado presente en su gobierno desde la llegada al propio gobierno". Al hilo, ha afirmado que ya su última investidura "fue un acto de corrupción" que hoy se sabe que negoció el 'exnúmero tres' del PSOE, Santos Cerdán, ahora en la cárcel mientras es investigado por estar vinculado al presunto amaño de contratos de obra pública para el cobro de comisiones ilegales. Llama a los socialistas a reflexionar Con todo, Tellado ha apelado a la sociedad española para que "una el voto en el PP", porque "la realidad es que cuando haya elecciones habrá que elegir o Sánchez o Feijóo" y para "echar" a presidente del Gobierno "el voto eficaz es el que se deposita en las candidaturas" que presenten los 'populares'. "Vamos a tratar de aglutinar en el PP el voto del cambio, ese cambio que demanda cada vez una mayoría más grande de españoles", ha añadido, detallando que también van a demandar a los socialistas "que piensen, que recapaciten" sobre si votaron a Sánchez "para esto". Si Sánchez ha engañado a alguien, según Tellado, "es precisamente a los que el 23 de julio del año 2023 le dieron su voto, le dieron su confianza". "Estoy seguro de que nadie votó a Sánchez para que hubiese corrupción en el gobierno, para que se avalase y se amparase el machismo del gobierno y para que al final entregase la gobernabilidad de España a partidos políticos que lo que quieren es debilitar a España", ha zanjado.