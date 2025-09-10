El PP critica que Begoña Gómez diga que su asesora solo le ayudó puntualmente: "¿Se puede cometer delitos pocas veces?"

MADRID, 10 Sep. 2025 (Europa Press) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha criticado este miércoles el argumento de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, asegurando que su asesora solo le ayudó puntualmente en su actividad profesional, ya que, según ha dicho, "no puede haber ningún favor personal" por su posición.

"¿Se puede cometer delitos pocas veces? No, es que no se puede", ha afirmado rotunda Muñoz a los medios en los pasillos del Congreso, para recalcar que esas declaraciones de la mujer del jefe del Ejecutivo son "el colmo".

En concreto, Begoña Gómez ha explicado este miércoles ante el juez Juan Carlos Peinado las funciones que desempeña su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, desde llevar su agenda hasta acompañarla a actos oficiales, y ha señalado que ésta le hizo algún "favor" en ocasiones muy excepcionales, como enviar un correo a Reale sobre el patrocinio de la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Muñoz ha admitido que le ha "sorprendido" el argumento de Begoña Gómez ante el juez asegurando que "excepcionalmente alguna vez pudo haber algún favor personal".

"Es que no puede haber ningún favor personal, ni excepcionalmente ni no (excepcionalmente)", ha aseverado.

DE EXCEPCIONAL TAMBIÉN ES MENTIRA

En cualquier caso, ha señalado que lo de "excepcional también es mentira" porque "hay muchos correos electrónicos de su asesora --Cristina Álvarez-- hablando de los negocios privados de la señora Begoña Gómez con el logotipo de la Moncloa".

"Imagínese un funcionario o una persona contratada en una administración, ya sea funcionario o sea personal laboral, que resuelve recursos administrativos. Y entonces, por hacerle un favor a un amigo suyo, coloca al que estaba por el 200 en la primera página", ha relatado a modo de ejemplo, para añadir que "hay determinadas personas que por el cargo que ostentan no pueden hacer favores personales".

La portavoz parlamentaria del PP ha resaltado que los españoles no tienen que "pagar los favores que se le hacían a Begoña Gómez desde Moncloa".

"No tenemos por qué pagar el sueldo de una amiga de Begoña Gómez para que le haga favores desde la Moncloa", ha enfatizado.

Muñoz ha dicho desconocer si las explicaciones de Begoña Gómez "la van a librar del delito" pero ha advertido que en su comparecencia ante el juez "no ha resuelto el problema ético y moral de que haya utilizado la Moncloa y la sede de trabajo de su marido para sus beneficios personales".

"¿A cuántos autónomos de nuestro país no les gustaría tener el logotipo de Moncloa avalando sus negocios y no pueden?. ¿Por qué Begoña Gómez sí?", ha preguntado.

Según ha añadido, la mujer de Sánchez "es una particular como cualquiera" que está casada con el presidente del Gobierno, pero "no puede aprovecharse de esa naturaleza".

Muñoz ha resaltado que lo que está en "tela de juicio" es "incluir a su amiga y contratarla en la Moncloa con sueldo público" y que le "haya hecho favores a Begoña Gómez". A su entender, el "colmo" es que diga que "muy pocas veces". "¿Se puede cometer delitos pocas veces? No, es que no se puede", ha resaltado.

DIRIGENTE 'POPULAR' AFIRMA QUE ES "UN DÍA HISTÓRICO EN LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA"

La dirigente 'popular' ha dicho que "hoy es un día histórico" en la democracia de española porque Pedro Sánchez ha acudido esta mañana al Pleno del Congreso a "someterse al control del Poder Legislativo" y casi a la misma hora su mujer se "sometía al control del Poder Judicial". "Esto no ha pasado nunca. Ninguna mujer de ningún presidente del Gobierno ha estado investigada o imputada por delitos que tienen que ver en su totalidad con cuestiones del Gobierno de su marido. Y esto lo hemos vivido hoy, por primera vez", ha enfatizado.