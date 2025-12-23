El PP critica que el buen nivel del PIB se debe a la inmigración "descontrolada" y al mayor gasto público

MADRID, 23 Dic. 2025 (Europa Press) -

El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Lospennato, ha criticado que las buenas previsiones para el Producto Interior Bruto (PIB) de España se deben al aumento de la población a tenor de una inmigración "descontrolada" y un gasto público "intensísimo".

El Banco de España ha elevado tres décimas su previsión de crecimiento para el PIB este año, hasta el 2,9%, al tiempo que ha mejorado en cuatro décimas su proyección para 2026, hasta el 2,2%. Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística ha confirmado que el indicador macroeconómico creció un 0,6% en verano.

Lospennato ha señalado en declaraciones a Europa Press que, aunque el crecimiento de la economía española sea más alto que el de otros países del entorno europeo, la expansión de la economía se debe fundamentalmente a que España es el país de Europa en el que más crece la población inmigrante.

"La inmigración está descontrolada", ha apostillado Lospennato, que al mismo tiempo ha denunciado que en la actualidad no hay una política migratoria "sensata" que establezca qué personas se necesitan para trabajar. A su vez, el vicesecretario del PP ha apuntado que el crecimiento de la economía se debe también al aumento "intensísimo" del gasto público en los últimos siete años.

Con este panorama, Lospennato ha dicho que sería "mucho más deseable" que el crecimiento se basase en la inversión, la productividad y el empleo de calidad, cosas que en su opinión no hay en España a tenor de que los niveles de inversión "siguen siendo muy bajos, tanto públicos como privados".

"Si hubiera perspectivas de futuro importantes de crecimiento económico y sostenido en el tiempo, si fuera un crecimiento sano, veríamos un fuerte incremento de la inversión, tanto interna como externa, en nuestro país, que nos está produciendo", ha zanjado.