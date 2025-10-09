El PP critica que el PSOE siga sin enseñar los resguardos que justifiquen el dinero en metálico: “¿Blanco y en botella?”
MADRID, 9 Oct. 2025 (Europa Press) -
El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha criticado este jueves que el PSOE siga sin enseñar los resguardos que justifiquen el dinero en metálico que circulaba por Ferraz y ha apuntado a una presunta financiación ilegal ante el silencio de los socialistas. "¿Blanco y en botella?", ha preguntado.
Tellado ha indicado, ante las últimas revelaciones del informe de la Unidad Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que "se amontonan las pruebas del trasiego de miles de euros en metálico de la sede nacional del PSOE al bolsillo" del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.
"Y mientras tanto, ministros como Óscar López eluden responder si también han recibido sobres y desde el PSOE siguen sin enseñar los resguardos bancarios que justifiquen la existencia de tanto dinero en metálico en Ferraz", ha enfatizado, para sentenciar: "¿Blanco y en botella?"
