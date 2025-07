El PP defiende que está "dando la cara" tras la imputación de Montoro y asegura que "Feijóo no se ha escondido nunca"

MADRID, 18 Jul. 2025 (Europa Press) - El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha defendido que su partido "está dando la cara" y está dando explicaciones tras la imputación del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, y ha asegurado que el líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, "no se ha escondido nunca". "Nosotros estamos dando la cara, estamos dando explicaciones, el presidente Feijóo hasta el miércoles ha tenido agenda y sorprende que lo diga el PSOE, cuando el señor (Pedro) Sánchez estuvo 35 días sin dar explicaciones o tiene reuniones con primeros ministros de las cuales posteriormente no hace rueda de prensa", ha afirmado en una entrevista en 'La hora de la 1' de TVE, que ha recogido Europa Press. Bravo ha denunciado "la doble vara de medir" de los socialistas después de que estos hayan acusado al presidente del PP de esconderse tras la imputación de Montoro por un juzgado de Tarragona por presuntamente haber beneficiado a empresas de gases industriales cuando estaba en el Gobierno, en la época de Mariano Rajoy. "El presidente Feijóo no se ha escondido nunca, todo lo contrario", ha insistido el vicesecretario 'popular', que ha hecho un llamamiento a la ponderación y la coherencia, porque en su opinión el PSOE pide un baremo a "los otros" que no se aplican "para ellos". NO HA TENIDO A UNA PERSONA IMPUTADA EN SU EQUIPO Bravo ha vuelto a decir que su partido no actúa como juez y que son "muy respetuosos" con el trabajo del poder judicial. Además, ha defendido la necesidad de mostrar una "oposición rotunda" ante cualquier "caso o situación que pueda ser regulada bajo sistemas de corrupción". En este sentido, ha reivindicado que Feijóo no ha tenido "nunca" a una persona imputada en los 30 años que ha estado al frente de instituciones públicas y gobiernos porque "para él esto es un tema fundamental". Cuestionado sobre que Montoro y los presidentes que lo nombraron ministro, Mariano Rajoy y José María Aznar, estuvieron en el Congreso que celebró el PP a principios de este mes, el vicesecretario de Hacienda 'popular' ha admitido que "sí", pero que "el equipo con los que trabajó" Feijóo no ha estado señalado por corrupción. "Insisto, tanto cuando estuvo al frente de Correos, cuando estuvo al frente de Sanidad, hasta en los gobiernos de Galicia y ahora el equipo que les rodeamos, no se puede decir que haya ningún problema en ese entorno", ha afirmado. Por contra, según ha afirmado, España tiene un presidente del Gobierno que tiene implicados por corrupción a "su número dos, por dos veces", uno en la cárcel y otro imputado, además de con investigaciones abiertas a su mujer, su hermano y "todo su entorno".