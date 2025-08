El PP denuncia en Bruselas que Ribera "ocultó datos clave" sobre la tragedia de la dana en su examen como comisaria

MADRID, 3 Ago. 2025 (Europa Press) - La secretaria general del Partido Popular Europeo y vicepresidenta del grupo EPP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha denunciado este domingo que la socialista Teresa Ribera "ocultó datos clave" sobre la tragedia de la dana de Valencia del pasado octubre en su examen como comisaria europea. Así lo ha indicado la líder europea de los populares en una pregunta parlamentaria presentada ante la Comisión Europea y en la que se ha argumentado que las revelaciones contenidas en un informe de la Guardia Civil contradicen la declaración ofrecida por Ribera durante la audiencia previa a su nombramiento como vicepresidenta del ejecutivo comunitario respecto a las alertas del día de la dana. En aquel entonces, Ribera era vicepresidenta tercera del Gobierno de España y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En su pregunta parlamentaria, Montserrat ha solicitado a la Comisión que aclare si considera compatible con los principios de transparencia y confianza institucional el hecho de que, según el informe del instituto armado, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), dirigida por Ribera en su etapa como ministra, no emitió ninguna alerta entre las 16:15 y las 18:43 horas durante la trágica dana que costó la vida a 228 personas en la Comunidad Valenciana. "Este apagón técnico, se produjo precisamente en las horas y zona más críticas, obstaculizando la activación de medidas de protección civil", han encuadrado los populares. La eurodiputada del PP ha denunciado que esta información fue "ocultada intencionadamente" durante el proceso de evaluación parlamentaria de Ribera, en tanto que, a su juicio, la socialista desvió la responsabilidad hacia el anterior Ejecutivo español del Partido Popular y priorizó su nombramiento como comisaria. "Estas nuevas revelaciones [en alusión al informe de la Guardia Civil] confirman que Teresa Ribera se escudó en una cuestión de competencias para no asumir su responsabilidad en la gestión de las inundaciones de Valencia cuando ella era responsable en el momento de la tragedia de las cuencas, de la política hídrica, del organismo de control del clima y de las construcciones en zonas inundables", ha indicado Montserrat. Por tanto, la pregunta presentada cuestiona si dicha "ocultación y manipulación de hechos" en el marco de una emergencia de gran envergadura comprometen la legitimidad del proceso de selección y la capacidad de Ribera para ejercer sus funciones en la Comisión. El PP ha reiterado su versión de los hechos sobre el día de la dana de la mano del informe de la Benemeritá: "La CHJ fue comunicando por mail durante el día la presencia de fuertes lluvias, pero mantuvo que el caudal se iba reduciendo hasta en tres ocasiones. Entre las 16:13 horas del martes 29 de octubre y las 18:43 horas no informó de nada", han indicado para seguidamente traer a colación la obligación de la Confederación para ello en base a la Ley de la Protección Civil. En ese sentido, Montserrat ha hilvanado que, cuando a las 18:43 informó del peligro, ya era tarde: "Muchas víctimas ya habían sido arrolladas por la riada o estaban luchando por su vida", ha sostenido. "La verdad solo es una y siempre se termina conociendo. En un asunto de esta gravedad, los europeos no se merecen una comisaria que carga con esta responsabilidad sobre sus hombres y que les engaña", ha remachado Montserrat. INFORME DE LA GUARDIA CIVIL La Guardia Civil remitió el pasado 25 de julio a la jueza que instruye la causa de la Dana un informe en el que realizaba una cronología de los hechos de aquel 29 de octubre y plantea, en el análisis de la situación del entorno del barranco del Poyo, que cabría preguntar a los responsables de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) "cuál fue el motivo por el que no se llevaron a cabo los avisos de superación de los umbrales preceptivos por parte de las personas que tenían encomendadas esas funciones". El documento apuntaba que destaca "sobremanera, la inexistencia de avisos" como consecuencia del ascenso exponencial desde las 16:15 horas, momento en que se rebasa el umbral 1, hasta las 18:43 horas. El instituto armado entendía que "al menos en este episodio de inundaciones y dada las extraordinarias precipitaciones que se estaban registrando, era fundamental que esa información se transmitiera en tiempo para conocer la situación real de los volúmenes de agua que circulaban por los cauces de los cursos fluviales con dispositivos del SAIH, en este caso en el barranco del Poyo". Con todo, la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del pasado 29 de octubre cuestionó este pasado miércoles el último informe de la Guardia Civil incorporado al procedimiento, el cual tachó de "erróneo" e "incompleto" y difirió de sus conclusiones al descartar que existiera un "apagón informativo" por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). El informe, de esta forma, "no se corresponde con lo acordado" por la jueza, puesto que se requirió una cronología de los desbordamientos en ríos, barrancos y presas y su relación con los fallecimientos. No se solicitaba ninguna valoración respecto de las actuaciones de los intervinientes, aclaró la jueza. La jueza subraya que se pidió únicamente la cronología puesto que el análisis de la negligencia, fallos o posición de garante, "es exclusivamente jurisdiccional". Así, dado que el informe sobre la cronología de los hechos incide en valoraciones que no correspondía a la Policía Judicial, "las mismas no poseen eficacia incriminatoria, ni tampoco exculpatoria, de los investigados ni de cualquier otro implicado".