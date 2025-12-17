El PP denuncia que Cerdán se desvincule de Servinabar y que no aclare si habló con Chivite sobre los túneles de Belate

MADRID, 17 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Partido Popular ha denunciado este miércoles que Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, se desvincule de Servinabar durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo'. Además, le ha recriminado que no aclare si habló con la presidenta de Navarra, María Chivite, sobre la adjudicación de los túneles de Belate.

Durante su comparecencia en el Senado, Cerdán ha afirmado "rotundamente" que no tenía "nada que ver" con la empresa Servinabar y ha negado haber colocado allí a su hermana, su cuñado o al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, mientras que ha garantizado que la adjudicación de las obras del túnel de Belate, bajo sospecha en la investigación judicial, fue "limpia" y "transparente".

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha criticado que Santos Cerdán --que estuvo cinco meses en prisión y a quien el Tribunal Supremo investiga por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho-- diga en el Senado que "no tiene nada que ver con Servinabar". "Pues menos mal. Mienten con un descaro impresionante", ha exclamado.

Muñoz acompaña su mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press, con un documento que señala que Joseba Antxon Alonso, socio de Cerdán, le vendió y transmitió 1.350 participaciones sociales de la sociedad mercantil Servinabar a Santos Cerdán.

Según añade, esas participaciones Cerdán las "compra y adquiere libre de cargas por el precio de 6.000 euros que el vendedor declara recibido, dando la más completa y eficaz carta de pago". El documento lo firman Antxon Alonso, administrador único de Servinabar, y Santos Cerdán.

En parecidos términos se ha expresado el diputado del PP y expresidente del PP de Aragón, Luis María Beamonte, recriminando a Cerdán que sostenga que "no tiene ninguna relación con Servinabar". "Porque visto lo visto, si esto es no tener relación, mentir ya es deporte de élite. Y además, sin rubor", ha afirmado.

De la misma manera, el portavoz del PP en la Comisión de RTVE del Congreso, Eduardo Carazo, ha exclamado: "Ahora resulta que el PSOE no conoce a Santos Cerdán y Santos Cerdán no conoce a Servinabar". Ambos diputados del Grupo Popular adjuntan el mismo documento que Ester Muñoz para rebatir las declaraciones de Cerdán.

BENDODO DICE QUE CHIVITE "LLORABA" NO POR "PENA" SINO POR "MIEDO"

Por su parte, el vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha reprochado a Cerdán que no haya respondido a si habló con la presidenta de Navarra, María Chivite, "para la adjudicación de los túneles de Belate".

"El silencio pone en evidencia la verdad. Por eso lloraba Chivite en su momento. No era pena, era miedo", ha afirmado Bendodo en un mensaje en la misma red social.

El vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha señalado que Santos Cerdán "es la fiel imagen de Pedro Sánchez", ya que ambos "utilizan los mismos términos y las mismas formas", así como "la misma chulería y la misma facilidad para mentir". "A ver si al final van a tener el mismo destino también ambos", ha enfatizado.

Por su parte, la vicesecretaria de Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha afirmado que Santos Cerdán "copia a su jefe" y llama "circo" al Senado. "Circo es prometer regeneración y acabar con 20 escándalos de corrupción. Circo es decirse feministas mientras contratan a mujeres prostituidas y tapan denuncias de acoso sexual. ¿Qué es circo? Circo, eres tú", le ha espetado.

EL PP RECUERDA QUE CERDÁN EN 2004 ACUDIÓ "EN COMANDITA" Y HOY SOLO

Los 'populares' han recordado además que la última vez que acudió Cerdán al Senado, el 30 de abril de 2004, le acompañaron varios cargos del PSOE, entre ellos el portavoz socialista en el Senado, Juan Espadas, pero que hoy ha acudido solo.

"La última vez que vino Cerdán al Senado, todo el PSOE le acompañaba en comandita. Hoy se hacen los remolones. Estamos esperando a los senadores del PSOE", ha asegurado el senador del Grupo Popular y secretario del PP de Madrid, Alfonso Serrano.

El propio Cerdán ha admitido, cuando se lo ha recordado la senadora de UPN María Caballero, que "mejor solo que mal acompañado". Según el PP, el propio exnúmero tres del Partido Socialista resume con esa frase "la hipocresía del sanchismo" porque ha pasado "de ser Súper Santos, a una persona que no es del PSOE".