El PP denuncia que Redondo "no ha podido concretar" el número de maltratadores absueltos en una llamada telefónica

MADRID, 19 Sep. 2025 (Europa Press) - El Partido Popular ha denunciado que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, "no ha podido concretar", durante una llamada telefónica, el número de absoluciones derivadas del fallo en las pulseras antimaltrato. "Casi cinco horas después, la ministra Ana Redondo ha devuelto la llamada al vicesecretario de Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos. La llamada ha durado doce minutos y la ministra no ha podido concretar el número de maltratadores que quedaron sin control telemático por el fallo en las pulseras que garantizaba el cumplimiento de la distancia de seguridad con las mujeres agredidas", han criticado fuentes del PP. Por ello, las mismas fuentes avanzan que el PP "reclamará toda la información en el Congreso de los Diputados y en el Senado", tras "comprobar que la ministra, después de ese acto, no ha ofrecido ninguna información fehaciente, más allá de que la Fiscalía General del Estado ayer rectificó en una nota que lo que pone en duda es la veracidad de todos sus datos". Aunque desde el PP agradecen que la ministra de Igualdad "devuelva la llamada", lamentan "que no se haya producido por iniciativa del Gobierno y que tampoco haya ofrecido más información".