El PP desdeña la auditoría de las cuentas del PSOE: "Es como encargar a Ábalos un informe sobre abolir la prostitución"

MADRID, 30 Dic. 2025 (Europa Press) - La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha cuestionado este martes la auditoría sobre las cuentas del PSOE realizada a instancias del partido por dos profesores de la Universidad Autónoma de Madrid y ha asegurado que "encargar un informe sobre financiación ilegal del PSOE al propio PSOE es prácticamente como encargar a José Luis Ábalos un informe sobre la abolición de la prostitución o a Paco Salazar sobre acoso sexual". En respuesta a los periodistas en una rueda de prensa en la Cámara Alta, García ha aludido a los "gastos llamativos" recogidos en dicha auditoría y ha señalado que "a cualquier español nos puede llamar la atención que un menú del día cueste 190 euros", en referencia a algunos detalles del informe recogidos por algunos medios. Las palabras de la senadora del PP se producen después de que el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, haya defendido que el resultado de la auditoría de las cuentas del PSOE que encargó para descartar irregularidades durante los mandatos de Santos Cerdán y José Luis Ábalos como secretarios de Organización, "demuestra que en el partido no hubo financiación irregular". En una entrevista en 'La Hora de la 1', recogida por Europa Press, López ha afirmado que todas las cuentas del PSOE están justificadas y sin pagos fuera del control del partido. No obstante, reconoció que se han encontrado "gastos llamativos" y que "seguramente" pudo haber "algún fallo" de supervisión en tramas corruptas como la de Koldo o Hidrocarburos.