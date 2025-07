El PP dice que el fiscal general no dimite porque no le interesa al Gobierno: "Le están pidiendo que se quede"

MADRID, 30 Jul. 2025 (Europa Press) - El PP ha asegurado que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no dimite porque "el Gobierno está pidiendo que se quede" ya que "es un pilar más" en la defensa que tiene el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "ante todos los casos de corrupción que le asolan". Así lo ha asegurado la portavoz de los 'populares' en el Congreso, Ester Muñoz, en una entrevista en la cadena COPE, recogida por Europa Press, en la que ha augurado que si el fiscal general es condenado, "el relato del Gobierno" será que "hay lawfare" y que "se persigue a la izquierda". "Yo tengo la impresión de que es el Gobierno el que está pidiendo que se quede, porque es un puente más, es un pilar más en esa defensa numantina que tiene Pedro Sánchez ante todos los casos de corrupción que la asolan", ha aseverado Muñoz, al ser preguntada sobre si García Ortiz debería dejar su cargo. En su opinión, "un fiscal que tiene que perseguir delitos y está siendo investigado por presuntamente cometerlos" no está cumpliendo "bien" sus funciones y debería dejar el cargo. En el caso de que se aferrara a él, "tendría que ser el Gobierno de España el que le cesara". Como considera que el Ejecutivo no lo cesará, ha anticipado que "cuando le condenen al fiscal general" el relato del Gobierno será que "hay lawfare" y que les "persiguen porque son de izquierda". "Si es que ellos ya se están poniendo a la venda antes de la herida, desgraciadamente", ha lamentado.