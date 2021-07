El PP dice que el Gobierno no ha condenado "la represión" en Cuba y pide a Sánchez que Podemos no marque la política

Gamarra y García Egea critican el "silencio" de Sánchez y exigen al Gobierno de España "contundencia y claridad"

MADRID, 13 Jul. 2021 (Europa Press) -

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha exigido este martes al Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos que condene "de forma inmediata la represión del régimen cubano" y ha reclamado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que no deje que Podemos marque la política exterior. A su entender, debe haber "claridad y contundencia" por parte del Gobierno al defender los derechos de las personas y, en concreto, la libertad de expresión.

"El Gobierno de España no está condenando la dictadura. Ese comunicado que ha sacado el Gobierno hace unas horas no condena expresamente la dictadura cubana y, por tanto, en este momento Sánchez debe tomar el mando de su Gobierno y no dejar que los ministros de Podemos ejecuten la política internacional", ha manifestado.

García Egea, que ha participado en la IX Edición del curso de verano 'Prensa y Poder' organizado en Aranda del Duero por el Colegio San Gabriel, se ha referido así al comunicado difundido por Moncloa en el que el Gobierno reafirma su defensa del derecho fundamental de manifestación y solicita a las autoridades cubanas que lo respeten. Además, el Ejecutivo expresa su preocupación por las "graves carestías" que sufre la población cubana y estudiaría formas de ayuda para paliar la situación.

"sánchez indulta con su silencio a la dictadura de cuba"

El 'número dos' del PP ha recriminado al jefe del Ejecutivo que no se haya pronunciado aún sobre lo que está sucediendo en Cuba. "El silencio de Sánchez está indultando hoy a las dictaduras de Cuba y Venezuela y está ejerciendo la diplomacia de los impunes", ha enfatizado.

García Egea ha señalado que "es evidente que la política exterior la marca Podemos" aunque la cartera recaiga en un ministro socialista, José Manuel Albares. "Por tanto, le pedimos transparencia, claridad y contundencia al defender los derechos de las personas y, en concreto, la libertad de expresión", ha manifestado.

Dicho esto, ha solicitado la liberación de la corresponsal de ABC, Camila Acosta, que "ha sido secuestrada" en el país caribeño, un hecho "especialmente grave" porque, según ha resaltado, su "único delito ha sido informar de la grave situación que existe en aquel país".

"Pedimos oficialmente y de forma contundente que se libere de forma inmediata a la corresponsal de ABC que ha sido secuestrada en Cuba", ha reclamado García Egea, cosechando un fuerte aplauso de los asistentes al curso que se celebra en Aranda del Duero (Burgos).

"una parte del gobierno que apoya el régimen cubano"

En parecidos términos se ha expresado la portavoz parlamentaria del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, quien ha criticado también que Pedro Sánchez siga "en silencio" y le ha emplazado a pronunciarse porque "hay una parte del Gobierno de España que está apoyando el régimen cubano".

"Hay secretarios de Estado del Gobierno de España que en las ultimas horas se han posicionado junto al régimen cubano y han señalado a aquellos que en las calles están saliendo a manifestarse, a pedir libertad y democracia y a decir 'no tenemos miedo'", ha declarado Gamarra a los periodistas tras una reunión con portavoces del Grupo Popular en el Congreso que ha presidido el líder de su partido, Pablo Casado.

Según la dirigente del PP, hasta el momento no está existiendo "contundencia" por parte del Ejecutivo ante lo que se está produciendo en Cuba. "Hay una parte del Gobierno que no está apoyando al pueblo cubano que hoy está en las calles", ha abundado, para señalar que Sánchez debe liderar la respuesta desde la UE para que Cuba pueda "alcanzar la democracia que no tiene".

Criticas también de valentina martínez y pablo hispán

Por su parte, la responsable de Internacional del PP, Valentina Martínez, ha asegurado que siente "vergüenza" al ver el comunicado del Ministerio de Exteriores que "sigue con interés" y "está a la expectativa" como "si la lucha por la libertad del pueblo cubano fuese la final de la Eurocopa".

"Esto no va de la 'diplomacia discreta' de Laya (la exministra de Exteriores) sino de apoyo evidente y firme a los cubanos", ha exclamado Martínez en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que ha recogido Europa Press.

De la misma manera, el portavoz adjunto de Exteriores en el Congreso, Pablo Hispán, ha afirmado que el nuevo ministro "se estrena con una declaración equidistante que no condena la represión ni apoya la demanda de libertad del pueblo de Cuba". "Mal comienzo", ha aseverado en la misma red social, para concluir con el mensaje "Cuba Libre".

