El PP dice que el Gobierno ya prepara el terreno para acusar a los jueces de prevaricar si hay condena a Begoña Gómez

MADRID, 1 Oct. 2025 (Europa Press) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado este miércoles que el Gobierno ya prepara el terreno para acusar a los jueces de prevaricar si hay condena a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, o a su hermano David Pérez Sánchez-Castejón, ante los casos de presunta corrupción que se investigan.

“Ya están preconstituyendo las pruebas para cuando pudiera haber una condena. Si hay condena es que el juez prevarica”, ha asegurado Muñoz en una rueda de prensa en el Congreso, después de la reunión de la Junta de Portavoces.

Coincidiendo con que esta semana han conocido “muchísimos detalles” sobre los casos que afectan a la mujer de Pedro Sánchez, ha criticado que, ante esas noticias, el Gobierno dijera primero que “todo era mentira”, “bulos” y “fango” y que después asegurara que “sí que pasó, solo un poquito, pero no es delito”.

Tras insistir en que el Gobierno está “preconstituyendo ya su argumentario por si llegan las condenas”, le ha recordado que hay “29 jueces de todas las instancias del ordenamiento jurídico, de distintas poblaciones, de distintos territorios, que están investigando, instruyendo o avalando las investigaciones” que afectan al entorno de Sánchez, por lo que no pueden decir que “todos prevarican”.

LO QUE HA HECHO BEGOÑA GÓMEZ ES UNA INMORALIDAD

La portavoz del PP en el Congreso ha recalcado que “lo que ha hecho Begoña Gómez es una inmoralidad” y ha añadido que ahora “solo nos falta comprobar si también es delito”, algo que, según ha subrayado, “tienen que decidir los jueces”.

“En política no solo hay responsabilidades penales, también hay responsabilidades políticas, éticas y morales. En política no hay que esperar a que haya una sentencia judicial, hay cuestiones que son éticas y morales y también tienen que tener respuesta”, ha resaltado.