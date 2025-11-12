El PP dice que la España de Colón "merece agradecimiento" y Urtasun reitera que el perdón es "símbolo de fortaleza"

MADRID, 12 Nov. 2025 (Europa Press) -

La portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez, ha asegurado este miércoles en el pleno del Congreso que la España de Colón "merece agradecimiento" por "derrocar a una tiranía que practicaba el canibalismo" en Latinoamérica mientras que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha rechazado estas palabras reiterando que el "perdón es símbolo de fortaleza cuando no de necesaria reparación".

"Sorprende que un partido demócratacristiano, que se inscribe en la tradición demócratacristiana europea, conciba el perdón como un símbolo de debilidad, cuando es un símbolo, al contrario, de fortaleza, cuando no, de necesaria reparación", ha añadido.

Así lo ha puesto de manifiesto en la sesión de control al Gobierno en el Congreso en respuesta a la pregunta del PP sobre si el Ejecutivo pedirá perdón por "las matanzas del comunismo".

En ese sentido, Álvarez de Toledo ha asegurado que el Gobierno blanquea la "violencia" que, a su juicio, ejerce la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sobre el país.

"La responsabilidad es individual, no colectiva. La tiene Sheinbaum por su política de abrazos a los narcos. Que pida ella perdón a los mexicanos y a la viuda de Carlos Manso. Y la tienen ustedes por blanquear la violencia. Resulta, señorías, que yo tengo que pedir perdón por lo que hizo España hace 500 años, pero Otegui no por lo que hizo hace 20. Tenemos que avergonzarnos de Isabel la Católica y aceptar lecciones morales de Aizpurúa, la condenada", ha apuntado Álvarez de Toledo.

Urtasun ha afeado a la 'popular' que el debate "del perdón" no le interesa y que lo que le molesta del Gobierno mexicano es que gobierne la izquierda y no "Milei". Después le ha mandado un mensaje de apoyo a la cultura argentina por los "recortes y ataques" de su presidente, Javier Milei.

URTASUN, MENSAJE DE "SOLIDARIDAD" A LA CULTURA ARGENTINA

"Usted asistió a la toma de posesión del señor Milei. Por cierto, tengo que decir, como ministro de Cultura, que está recortando y atacando a la cultura argentina. Y hoy, en nombre del Gobierno de España, quiero lanzar un mensaje de solidaridad con la cultura argentina frente a las políticas del señor Milei, que usted apoya", ha añadido el titular del departamento de Cultura.

Finalmente, ha asegurado que el Gobierno no aceptará lecciones de la oposición sobre la relación con América Latina porque lo que hacen es "romper puentes".

"España tiene una excelente relación con América Latina mirándose de frente a frente en pie de igualdad y sí, como dijo el ministro Álbares, aceptando los posibles abusos y las posibles injusticias que se pudieran cometer. Y nosotros, desde el Ministerio de Cultura, trabajamos también para que nuestras museografías y nuestros museos nacionales sean respetuosos con los pueblos originarios. Si está usted en contra de eso, por favor, arguméntemelo", ha añadido.

De este modo, Urtasun se alinea con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares que el pasado 31 de octubre reconoció que ha habido "dolor e injusticia" hacia los pueblos originarios durante la inauguración de una muestra de arte indígena mexicano.

"Hubo injusticia, justo es reconocerlo y lamentarlo. Esa es parte de nuestra historia compartida, no podemos negarla ni olvidarla", recalcó.

ALVAREZ DE TOLEDO EN DEFENSA DE ROSALÍA

Por su parte, Álvarez de Toledo ha hecho mención a la polémica que ha afectado a la Escolanía de Montserrat y a la cantante catalana Rosalía en los últimos días, después de que la influencer Juliana Canet critase a la artista en el programa 'Que no surti d'aquí', de Cataluña Radio, porque el coro participa en su último disco, 'Lux', cantando en castellano.

"No puedes hacer un disco con trece lenguas y decir que quieres entender a todo el mundo para entenderte mejor a ti y hacer cantar en castellano a la Escolanía. Yo no sé si la Rosalía sabe lo que significa Montserrat, pero si lo sabe es que entonces tiene muy mala idea. Montserrat es un símbolo de resistencia catalana, es el centro espiritual más importante del país, es donde se encuentra la patrona de Cataluña, la Moreneta. Ha sido y es un espacio de refugio moral y político", criticaba Canet para después añadir que se trata de una "humillación" para los catalanes y para la propia Rosalía.

La diputada 'popular' ha defendido su postura de la conquista de América asegurando que los españoles promulgaron allí leyes que reconocían derechos a los indígenas y prohibían la esclavitud, promovieron el mestizaje y forjaron "la hispanidad" que "incluye" a la Escolanía de Montserrat. "Explíquelo en esa radio hispanófoba que ustedes controlan", ha concluido Álvarez de Toledo.