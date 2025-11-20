El PP dice que la "verdad se ha impuesto" con la condena al fiscal general y ve "histórico" que sea inhabilitado

MADRID, 20 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El Partido Popular ha asegurado este jueves que "la verdad se ha impuesto" con la condena al fiscal general del Estado y ha calificado de "histórico" que sea inhabilitado. Además, ha recordado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "exigió disculpas de todos para el hoy condenado García Ortiz" y ha añadido que ahora él tendrá que pedir perdón.

En concreto, el TS ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador —pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso—, a quien ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha recordado que en su día Sánchez dijo que "la verdad se impondrá" y ha recalcado que "la verdad se ha impuesto": "el fiscal general del Estado condenado e inhabilitado".

"Quien tiene que perseguir los delitos, los ha cometido. La degeneración sanchista es total, pero la ley es igual para todos", ha declarado Gamarra en un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press.

Por su parte, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha enumerado las personas imputadas que rodean a Sánchez y ha afirmado que el "primer agraciado" es el fiscal general. "Condenado por el TS por revelación de secretos. Inhabilitado 2 años. El fallo ha sido 5-2", ha apostillado.

LA DEGRADACIÓN ES INSOPORTABLE

La vicesecretaria de Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha señalado que es un fallo "histórico": "el fiscal general del borrado, inhabilitado". Además, ha recordado que Pedro Sánchez "exigió disculpas de todos para el hoy condenado García Ortiz. Pues ahora tendrá que ser él quien pida perdón a los españoles por tanta corrupción. "La degradación es insoportable. España merece otro Gobierno", ha añadido en la misma red social.

Por su parte, la portavoz adjunta del Grupo Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, ha señalado que el TS condena al fiscal general del Estado "a pesar de la sentencia dictada por Sánchez" en su entrevista en el País, en la que aseguraba que es "inocente". "El Estado. Derecho", ha enfatizado.