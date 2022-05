El PP dice que será en la sede nacional de Génova porque los edificios "no tienen culpa de nada"

28/10/2021 Edificio de la sede del PP, en el número 13 de la calle Génova, a 28 de octubre de 2021, en Madrid (España). La Audiencia Nacional (AN) ha condenado al ex tesorero del PP Luis Bárcenas a 2 años de cárcel por pagar en 'b' más de 1 millón de euros de las obras de reforma de la sede 'popular' de Génova, al tiempo que ha condenado al Partido Popular como responsable civil subsidiario de Bárcenas en la cuantía de 123.669 euros por el Impuesto de Sociedades (IS) de 2007 de Unifica, el estudio de arquitectura que se encargó de la remodelación. POLITICA Gustavo Valiente - Europa Press