El PP dice que todo el entorno de Sánchez comparte el mismo modus operandi: "Corrupción, prostitución y acoso sexual"

MADRID, 3 dic. 2025 (Europa Press)

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha denunciado este miércoles que todo el "entorno" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y en especial las personas que ha nombrado para cargos relevantes comparten el mismo modus operandi, que ha resumido en "corrupción, prostitución y acoso sexual".

Lo ha dicho en declaraciones en la Cámara Baja, en referencia al exministro José Luis Ábalos y a Francisco Salazar, asesor del presidente del Gobierno hasta el pasado verano, que estuvo a punto de ascender como adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE, un nombramiento que se frustró al salir a la luz denuncias de subordinadas suyas en Moncloa acusándolo de comportamientos machistas.

La dirigente 'popular' ha cargado contra el Gobierno y el PSOE por haber intentado "borrar" las denuncias de "acoso sexual" contra Salazar que "compañeras del señor Sánchez en Moncloa" habían presentado "por miedo" en el canal anónimo del partido. Y también contra la ministra de Educación y portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, por "haberse ido a comer" con el exasesor cuando ya se conocían esas denuncias.

En este punto, ha subrayado que no hay "palabras para describir" la actuación del PSOE y el Gobierno ante el caso de una persona que, además, "sigue trabajando para el PSC". "Es una situación lamentable que esto no haya tenido ninguna consecuencia, es profundamente dramático", se ha lamentado Muñoz, habida cuenta de que el PSOE ha dejado de investigar el asunto una vez que Salazar pidió su baja voluntaria en el PSOE.

MANZANAS PODRIDAS

Además, la portavoz ha insistido en que Sánchez "mintió" este miércoles "a la cara" a la ciudadanía al decir que no había sido "amigo" de Ábalos, que sólo tenía confianza política en él pero que en lo personal era un "desconocido". "Lo dijo a pesar de que todos los españoles hemos visto un mensaje del señor Sánchez a Ábalos hablando sobre su amistad. Es el farsante de siempre", ha sentenciado.

También le ha reprochado que en el pasado haya dicho que su relación con el exasesor de Ábalos, Koldo García, "era anecdótica", cuando fue quien llevó sus avales a Ferraz para presentarse a las primarias del PSOE, quien conducía el famoso Peugeot con el que viajó por España para aquella campaña interna.

"Tampoco conocía al señor Cerdán en sus cuestiones personales, tampoco conocía al señor Salazar. El entorno del presidente del Gobierno tiene el mismo modus operandi. Luego, no es casualidad, no es una manzana entre un grupo de muchas manzanas lustrosas. Es que todas han resultado ser podridas. Todos aquellos a los que les daba el mayor protagonismo, los principales cargos de responsabilidad ya fuera en su gobierno o en su partido han resultado ser parecidos: corrupción, prostitución y acoso sexual".