El PP exige en el Congreso frenar la subida de las tasas de Aena para no perjudicar al sector turístico

MADRID, 14 Sep. 2025 (Europa Press) -

El PP ha lanzado una ofensiva parlamentaria en el Congreso para pedir al Gobierno que frene la subida del 6,5% que Aena tiene previsto aplicar a sus tasas aeroportuarias en 2026 para no perjudicar a la competitividad de los aeropuertos y el sector turístico. El partido de Alberto Núñez Feijóo ha registrado una proposición no de ley para este propósito, que se debatirá el martes en la Comisión de Industria y Turismo, y varias preguntas escritas dirigidas al Ejecutivo después de que Ryanair anunciara una reducción de su actividad en España por la subida de tasas. Y entre otras cuestiones el PP pregunta al Ejecutivo si ha mantenido algún tipo de diálogo con Ryanair u otras aerolíneas para evitar el cierre de bases y la cancelación de rutas en comunidades como Galicia, Canarias o Castilla y León.

PUENTE EXPLIQUE LA SUBIDA "HISTÓRICA" DE LAS TASAS

A su vez, el Partido Popular ha solicitado la comparecencia del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en la comisión de transportes para, según consta en el escrito recogido por Europa Press, que explique cómo justifica que Aena haya anunciado una "subida histórica" del 6,5% en las tasas aeroportuarias para 2026. El titular de Transportes ya ha comparecido hasta en dos ocasiones en las últimas semanas en el Congreso, una en comisión y otra en el Pleno. En sendas comparecencias, ha defendido la autonomía de Aena para fijar sus tasas y ha recordado que la política que sigue la empresa para estas viene regulada por una ley aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy. Sin embargo, el PP cree que una elevación de tarifas "desincentivaría" el crecimiento del tráfico de las compañías hacia las regiones y aeropuertos españoles, especialmente aquellas con un modelo 'low cost' que intentan optimizar a la máximo el coste de sus operaciones para orientar sus políticas comerciales y operar de la manera más competitiva posible.

Más si cabe cuando Aena obtuvo en 2024 un beneficio récord de 1.934,2 millones de euros y el Gobierno se embolsó más de 746 millones en concepto de dividendos por su participación en el accionariado de la empresa. Con la subida prevista, la compañía se endosaría unos 220 millones adicionales de ingresos.

REVISAR EL DORA III

Por todos estos motivos, el PP pide en su proposición no de ley al Gobierno su compromiso para que el próximo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) para el quinquenio 2027-2031 contenga un esquema "lo más atractivo posible" de las tarifas aeroportuarias aplicables con el propósito de no perjudicar y mejorar la competitividad de los aeropuertos y destinos turísticos españoles a nivel internacional. A renglón seguido, el grupo parlamentario propone a Aena que optimice los planes de negocio y la programación del mapa de conexiones de las aerolíneas mediante una estrategia de desestacionalización y desconcentración de la demanda viajera hacia los destinos españoles.

De manera complementaria, el PP insta a desplegar cualquier actuación encaminada a estimular la creación de nuevas rutas a destinos de largo radio y mercados emergentes, así como que persigan incrementar la capacidad aérea en rutas ya existentes.

A renglón seguido, el partido pide "revertir el desmantelamiento progresivo" de la operatividad de los aeropuertos secundarios y regionales en forma de una ausencia de programación de vuelos suficientes; así como garantizar en cualquier escenario las bonificaciones por razones de interés general la conectividad aérea con los territorios extrapeninsulares, al incluir los archipiélagos balear y canario.