El PP exige la comparecencia de Bolaños en el Congreso tras el "demoledor" informe del GRECO sobre corrupción

SANTIAGO DE COMPOSTELA/MADRID, 1 Ago. 2025 (Europa Press) - El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha avanzado que su formación pedirá la comparecencia del ministro de Justicia, Félix Bolaños, en la Diputación Permanente del Congreso tras el "demoledor" informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO). "(El Gobierno de España) sigue sin cumplir ni una sola de las recomendaciones contra la corrupción. De 19, cero", ha censurado. El número dos del PP, que este viernes ha intervenido en la junta directiva del PP gallego, ha calificado de "demoledor" el documento y lo ha enmarcado en lo "normal" en el "gobierno más corrupto que se recuerda". "¿Cómo va a luchar el Gobierno de Sánchez contra la corrupción si ha dado lugar a los mayores escándalos de corrupción de la democracia? Pues imposible", ha manifestado. Por ello, ha avanzado que la dirección nacional del PP exigirá la "comparecencia inmediata" de Félix Bolaños en la Diputación Permanente del Congreso. "Debe de dar explicaciones por esta vergüenza y por seguir defendiendo al fiscal general del Estado, incluso ahora que está con los pies en el banquillo de los acusados", ha argumentado. SEGUNDA PETICIÓN EN UNA SEMANA El PP ha solicitado la comparecencia de Bolaños tras el informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa, en el que afea a España no haber dado cumplimiento a sus recomendaciones sobre la regulación de asesores políticos o de los 'lobbies' ni haya reformado el aforamiento. En el mismo documento de 2019, el GRECO recomendó a España reforzar el régimen aplicable a los asesores, equiparando las exigencias sobre transparencia e integridad al de los altos cargos con funciones ejecutivas, pero considera que a día de hoy no ha sido implementada, según el informe de seguimiento de estas medidas. No obstante, admite que el Gobierno ha dado algunos pasos en esta materia, en concreto en el llamado 'Plan de Acción para la Democracia', que incluye iniciativas en esta línea: como el acatamiento de estándares de idoneidad, obligación de buena reputación y de contar con la formación adecuada para el puesto. En ese contexto, el Grupo Parlamentario Popular, liderado por Ester Muñoz, ha pedido a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, la convocatoria de la Diputación Permanente --el único órgano que permanece activo en los periodos no ordinarios de sesiones-- para la comparecencia de Bolaños en una sesión extraordinaria, según un escrito al que ha tenido acceso Europa Press. "España no cumple ni una sola de las recomendaciones en materia de prevención de la corrupción dirigidas por el GRECO a nuestro país hace seis años en su informe de noviembre de 2019", argumentan en la solicitud. Se da la circunstancia de que el PP ya pidió esta semana la comparecencia de Bolaños tanto en la Cámara Baja como en el Senado para dar explicaciones sobre el apoyo del Ejecutivo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a quien el Tribunal Supremo confirmó recientemente su procesamiento en la causa que investiga un posible delito de revelación de secretos por la presunta filtración de datos de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

