El PP exige la comparecencia de Robles por pedir a Europa una ayuda de 1000 millones para defensa

MADRID, 2 Ago. 2025 (Europa Press) - El Partido Popular ha anunciado este sábado el registro de una petición de comparecencia en la Comisión de Defensa del Congreso de la ministra Margarita Robles para que dé explicaciones sobre la ayuda financiera solicitada a la Comisión Europea en el marco del instrumento SAFE de la Unión Europea (UE). A través de una nota de prensa, los populares han enmarcado que esta petición de explicaciones a Robles llega después de las informaciones aparecidas en los medios sobre el reclamo, por parte del Gobierno de España, de préstamos por valor de 1000 millones de euros a la Comisión Europea. Esta petición se ha efectuado a través del fondo SAFE ('Security Action for Europe', por sus siglas en inglés), creado para la compra conjunta de material militar en el marco de la UE. De su lado, el PP ha indicado que lleva tiempo denunciando la "opacidad que ha demostrado el Gobierno" con su plan de Defensa: "Un compromiso que ha asumido internacionalmente con la UE y con la OTAN, pero sobre el que se resiste a ofrecer ninguna explicación ni a someterlo a votación en las Cortes", han aseverado. En este sentido, el PP ha recordado que presentó una moción en marzo en la que se instaba al Ejecutivo a elaborar y presentar dicho plan ante el Congreso para someterlo a votación, así como para detallar el calendario, presupuesto, créditos y sostenibilidad de las inversiones. Además, logró aprobar una proposición no de ley en la que se solicitaba someter a debate y votación el plan de Defensa y se requerían las comparecencias periódicas del Gobierno para explicar su grado de ejecución. "Pese ello", ha sostenido el PP, "el Ejecutivo sigue negándose a dar cuenta de sus compromisos internacionales, detallar el plan de inversiones y someterlo a votación". Los populares han considerado que esta postura del Gobierno se debe a que sus socios se han mostrado en contra del aumento del gasto en Defensa. "Incluso el socio minoritario del Gobierno de coalición apoyó la propuesta del BNG que abogaba por salir de la OTAN y no aumentar dicha partida", han puntualizado en referencia a Sumar.