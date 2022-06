El PP garantiza su apoyo a Sánchez para aprobar el convenio sobre Rota y lamenta la falta de unidad en el Gobierno

Gamarra dice que el PP "no fallará a los españoles" y estará "a la altura" pero pide a Sánchez abandonar la "soberbia"

MADRID, 29 Jun. 2022 (Europa Press) -

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha garantizado este martes el apoyo de su partido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para cambiar el convenio sobre Rota tras el acuerdo con Estados Unidos en el marco de la Cumbre de la OTAN. Tras asegurar que en estos temas de Estado el PP "no fallará a los españoles, ha emplazado al presidente del Gobierno a "abandonar la soberbia", máxime cuando no tiene unidad en el seno de su gabinete.

Este martes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el de España acordaron un aumento de la presencia militar estadounidense en la base naval de Rota (Cádiz) mediante el envío de dos destructores más como parte del escudo antimisiles de la OTAN, que se sumarán a los cuatro ya instalados allí desde los años 2014 y 2015.

Al ser preguntada expresamente si el Grupo Popular dará sus votos al Gobierno en el Congreso para aprobar la modificación del convenio de cooperación de Rota después de que Podemos esté en contra de aumentar la presencia militar, Gamarra ha subrayado que Alberto Núñez Feijóo está demostrando con sus actuaciones que el PP es un partido de Estado y que "por encima del partido está el país".

"El PP no fallará a los españoles y, por tanto, en estas cuestiones que tienen que ver con nuestra situación en el marco de la defensa y la seguridad, estaremos a la altura de las circunstancias", ha asegurado Gamarra en una entrevista en la cadena Cope, que ha recogido Europa Press.

Pide a sánchez "abandonar la soberbia"

Eso sí, la también portavoz parlamentaria del PP en el Congreso ha aconsejado a Sánchez "abandonar la soberbia" para buscar posiciones de Estado en este tipo de cuestiones y se ha quejado de que el Ejecutivo no haya respondido a su oferta de pacto de Estado en materia de seguridad y defensa.

Gamarra ha destacado que en este caso el apoyo del PP para cambiar ese convenio de Rota sería "a una parte del Gobierno" y ha recalcado que "esto es lo grave" y lo que España "no merece" ante una cita como la Cumbre de la OTAN, que es "muy importante en la historia" de la Alianza Atlántica por el momento que están viviendo.

"Lo que España merece, aunque no hayan levantado el teléfono ni dado un acuse de recibo a Feijóo, es que haya un Gobierno unido y que ésta sea una posición de Estado porque no se trata del presidente del Gobierno sino de algo que trasciende a quien esté en este momento al frente de la Presidencia del Gobierno", ha manifestado, para insistir en que en este asunto el PP hará lo que España "necesita" para que haya "una posición de Estado", ya que el Gobierno no puede "garantizarla con unanimidad".

Destaca la labor de rajoy y cospedal por acoger la cumbre en madrid

Además, la 'número dos' de Alberto Núñez Feijóo ha puesto en valor la labor que en su día hicieron el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y su ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, para que Madrid acogiera la Cumbre de la Alianza Atlántica. "Creo que también es justo decirlo", ha proclamado.

Gamarra ha recalcado que en la Cumbre de la OTAN se van a producir "acuerdos importantísimos", como la adhesión de Suecia y Finlandia o la "garantía de protección" que afecta a Ceuta y Melilla y que, a su juicio, tiene que "quedar amparada" en el marco de esta cita internacional.