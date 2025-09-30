El PP impulsará mociones en parlamentos autonómicos y ayuntamientos para pedir la "dimisión inmediata" de Ana Redondo

VALLADOLID, 30 Sep. 2025 (Europa Press) -

El PP impulsará, "durante toda esta semana", mociones en todos los parlamentos autonómicos y ayuntamientos del país para pedir la "dimisión inmediata" de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y exigir también "explicaciones" de lo que ha sucedido con las pulseras telemáticas para maltratadores.

"Queremos poner freno inmediato para resolver esta irresponsabilidad del Gobierno de España que a quien desprotege es a las mujeres más vulnerables, a las mujeres que son víctimas de la violencia machista, esa violencia que sufren las mujeres por el simple hecho de serlo y que a ninguno nos puede dejar sin actuar", ha asegurado el vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, Jaime de los Santos, momentos antes de reunirse con parlamentarias del PP de Castilla y León para hablar de las políticas de igualdad de su formación.

Durante su atención a los medios, De los Santos ha insistido en que se trata de "cuestión" que interpela "a todos", pero que la gestión "nefasta, y los fallos imperdonables solo son responsabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez".

"Desde que asumió sus responsabilidades cuando llegó a La Moncloa solo ha utilizado la causa feminista para cazar algún voto porque es el Gobierno de la 'Ley del sólo sí es sí', de la utilización de los Puntos Violeta para enriquecerse presuntamente la familia de la que era la directora general de la Mujer, de la Ley de Paridad", ha enumerado.

El dirigente 'popular' ha continuado sus críticas hacia el máximo responsable del Ejecutivo central por el "manoseo inaceptable del feminismo" y a sus ministros por "salir en manada" a defender algo que, a su juicio, debería ser "una línea roja".

En este punto, ha avanzado que mañana "reclamará, exigirá e incluso rogará" a la ministra y "presidenta del PSOE de Castilla y León" que en su comparecencia en el Senado dé "alguna explicación" ya que, en sus palabras, hasta ahora, y a pesar de haber sido "reprobada en el Congreso", "aparte de insultar" no ha hecho "otra cosa".

"Por tanto, solo recordarle al presidente del Gobierno lo que los representantes de los españoles dejaron perfectamente claro en el pleno del miércoles pasado, que tiene que hacer dimitir a la ministra Redondo y a ella reclamarla, exigirla y, si me lo permiten, rogarla que nos dé alguna explicación y que por fin pongan a las mujeres en general en la primera línea de sus políticas y a las que son víctimas de violencia machista como primera obligación", ha zanjado.