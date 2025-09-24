El PP insiste en la anulación del contrato con Huawei y Marlaska defiende que las escuchas judiciales están blindadas

MADRID, 24 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Partido Popular ha vuelto a pedir este miércoles en el Congreso de los Diputados que se anule el contrato con la empresa china Huawei y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reiterado que las escuchas judiciales con el programa Sitel están blindadas ante posibles intromisiones.

"Los contratos con Huawei se limitan exclusivamente a lo que sería el establecimiento, el almacenamiento o el alquiler de un armario sin conexión ni contacto, es decir, no hay ni gestión ni disposición de ninguno de los datos", ha indicado Marlaska en respuesta al diputado del PP Rafael Hernando.

El PP ha aludido al recelo de los socios de la UE y de la OTAN por el contrato de 12 millones con Huawei, pero el titular del Interior se ha remitido al cumplimiento de la legislación y a la revisión previa que realiza el Centro Criptológico Nacional (CCN), adscrito al CNI, por lo que según él está "perfectamente monitorizado".

Como hizo el 9 de septiembre en otra sesión de control en el Senado, Marlaska ha asegurado que dicho contrato se remota a 2012, cuando gobernaba el PP, y que otros países europeos como Bélgica, Holanda, Francia e Italia también disponen de este tipo de contratos para el almacenamiento de datos sensibles.

"La seguridad en materia de comunicaciones e interceptación es una máxima, se realiza a través de Sitel y está gestionada en todo momento bajo la tutela de los tribunales españoles", ha continuado Marlaska.

APUNTA A ZAPATERO Y "ALTAS ESFERAS"

Hernando, por su parte, ha cuestionado las explicaciones del Gobierno y ha asegurado que confiar en una empresa china es "poner al zorro a cuidar las gallinas". "Sigue empecinado en poner en riesgo la seguridad nacional", ha lamentado.

El diputado del PP ha relacionado el contrato de Huawei con intereses con las "altas esferas del Gobierno", citando posibles conexiones con la mujer del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares y con exdirigentes socialistas como José Blanco y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, al que ha calificado como "su lobbista principal".

"Ahora queda saber quién es el comisionista", ha terciado Hernando en la sesión de control en el Congreso, avisando a Marlaska de que debe "andarse con ojo" porque puede pasar del banco azul del Gobierno al banquillo de los acusados.

El titular del Interior ha respondido que está tranquilo y ha recordado que es otro ministro, en referencia a Jorge Fernández Díaz (PP), quien se enfrenta a graves delitos de corrupción. "No seré el ministro imputado ni el ministro que ha utilizado a las fuerzas de seguridad para espiar al contrincante político y para devaluar los valores democráticos", ha concluido.