El PP llevará a ayuntamientos y diputaciones de toda España una moción exigiendo el cese de Redondo por las pulseras

MADRID, 1 Oct. 2025 (Europa Press) -

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha anunciado este miércoles que los 'populares' van a llevar a "los más de 8000 ayuntamientos y diputaciones" de España una moción exigiendo el cese de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, "por mentir y por incompetente" en la gestión de las pulseras antimaltrato.

"Las mujeres de este país tienen que saber que no le va a salir gratis. No va a salir gratis lo que ha pasado" con el caso de los fallos detectados en las pulseras antimaltrato, ha manifestado Muñoz en rueda de prensa en la Cámara Baja.

Para la portavoz del PP, la ministra Ana Redondo "no tiene ninguna credibilidad" y "las mujeres ya no creen en ella". No tiene ninguna capacidad, como acredita el escándalo que llevamos conociendo estos días y que viene de un año atrás, y no tiene dignidad".

Además, Muñoz ha criticado que la ministra ha pedido disculpas "no por su incapacidad, no por sus mentiras, no por lo que su Ministerio ha provocado, sino por el ruido generado". "¡Qué falta de dignidad y de valentía!", ha afirmado la diputada, que ha añadido que por eso el Congreso la reprobó y exigió al Gobierno que la cese.

Ester Muñoz cree que este miércoles en el Senado Redondo "no ha dado ninguna explicación de lo que ha pasado", el Gobierno "la ha dejado completamente sola" y "probablemente hoy se pida allí también que dimita".

Por otro lado, la portavoz 'popular' ha afirmado que "no es la primera vez que pasa que este Gobierno falla a las mujeres" y ha señalado que "llevan tiempo advirtiendo" de que con la reforma de los juzgados de violencia de género "va a haber problemas".

"Ayer mismo 120 jueces decían que no tienen la capacidad suficiente para poder abordar todas las cuestiones que les ha encargado la reforma legal. El PP lo advirtió y trajo a este Pleno y a este Congreso una reforma para evitar esto precisamente. Por lo tanto, cuando sucedan cosas que no digan que nadie les avisó", ha zanjado.

Por otro lado, preguntada por la iniciativa propuesta por Vox aprobada con el voto del PP en el Ayuntamiento de Madrid para informar en los centros dependientes del Consistorio sobre el "síndrome postaborto", ha dicho: "Yo es que creo que la información nunca es un problema. Quien tiene que explicar por qué le parece un problema la información, es quien está en contra de que las mujeres estemos informadas".