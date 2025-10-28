El PP marca distancias respecto al proyecto económico de Vox: "El nuestro es realizable, el suyo no"

MADRID, 28 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Partido Popular ha marcado distancias respecto al proyecto económico de Vox y ha defendido que su programa es "realizable", apuesta por una España integrada en Europa y en el mundo y aboga por una hacienda pública estructurada en el sistema autonómico.

"Nos tendremos que entender con ellos, probablemente, y con otros, pero el presidente Feijóo aspira a tener una mayoría suficiente para gobernar nosotros en solitario y aplicar nuestro programa, que, honestamente, es el único sensato y el único aplicable", ha señalado el vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del Partido Popular, Alberto Nadal, durante su intervención en 'New Economic Forum'.

Según ha defendido Nadal, el proyecto económico del PP "es realizable", mientras que el de Vox no. Además, ha asegurado que el proyecto del PP piensa en una España integrada en Europa y en el mundo, que exporta y que intercambia, mientras que Vox "tiende más a la autarquía".

Por último, ha señalado que la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo cree en una hacienda pública estructurada en el sistema autonómico y Vox "mucho menos".

APUESTA POR "UNA NUEVA MODERNIZACIÓN" DE ESPAÑA

Nadal ha desglosado las líneas del proyecto económico del PP, que se basa en una apuesta por "volver a modernizar España" para ser una de las economías avanzadas de la OCDE.

"El gasto tiene que estar por debajo de la economía, hay que crear espacio fiscal para bajar impuestos que propicien el crecimiento y devuelvan poder adquisitivo a las familias, reducir regulación, instituciones independientes que funcionen y un gobierno que se dedique a lo que se tiene que dedicar", ha explicado.

Entre otras cuestiones, Nadal ha asegurado que el PP posibilitará la extensión de la vida útil de las centrales nucleares y ha lamentado que seis meses y 800 millones después del apagón, España sigue sin tener un informe oficial de cuáles fueron sus causas, nadie ha asumido ninguna responsabilidad política y se vuelve a tener una situación de inestabilidad provocada por una política energética ideologizada.

DESAPARICIÓN DEL IMPUESTO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA

Nadal ha reprochado el déficit de accesos a la red que paraliza proyectos de generación, industriales y hasta urbanísticos y señala que el PP volverá a una política energéticas sensata

En esta línea energética, desde el PP han apostado por la desaparición "a la mayor brevedad posible" del impuesto de generación eléctrica, ya que se creó para el déficit de tarifa y esto "se está extinguiendo".

"EL ESPECTÁCULO DE CAMBIAR A LA CÚPULA DE UNA EMPRESA DEL IBEX"

Nadal ha criticado que el Gobierno interviene en las empresas, decide quién está en sus consejos de administración y quiénes son los presidentes.

El espectáculo de cambiar a la cúpula de una empresa del Ibex en Moncloa no se da en ninguna democracia normal, pero sin embargo el Gobierno lo considera normal porque la intervención del poder político en los asuntos económicos lo consideran parte de su ADN político", ha lamentado. Según Nadal, el Estado debe tener "una muy buena causa" para participar en una empresa y ha puesto de ejemplos los casos del sistema eléctrico o del sector de la defensa. Así, ha argumentado que debe haber un interés estratégico o un servicio público esencial que justifique que el Estado forme parte de una empresa y tenga un control bien directo o bien indirecto. Por su parte, el PP ha lamentado que los empresarios españoles y los del resto del mundo que podrían invertir en España no ven en el proyecto español un proyecto de futuro. "Un país que debería estar invirtiendo para cerrar su gap tecnológico, su diferencia tecnológica con los países más avanzados y su diferencia de capital físico y humano utiliza esos recursos para que otros se desarrollen", ha sostenido. Frente a esto, Nadal ha afirmado que para alcanzar a los mejores, España necesita atraer inversión, retener y atraer talento y tecnología y para ello, el marco fiscal es esencial. "Necesitamos tener unos impuestos que atraigan y retengan el talento, atraigan e inciten la inversión y para eso España necesita ser muy eficiente en el gasto para crear el espacio fiscal correspondiente", ha concluido.