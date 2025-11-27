El PP no ve al Gobierno sancionando a Venezuela por actuar contra Iberia: está secuestrado por los intereses de Zapatero

MADRID, 27 Nov. 2025 (Europa Press) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha reclamado hoy al Gobierno que adopte sanciones contra Venezuela por revocar la concesión a Iberia para operar en este país, después de que la compañía española suspendiera los vuelos ante la alerta de EEUU para que extremaran las precauciones ante el aumento de la actividad militar en la zona. Pero cree que no lo hará porque está "secuestrado" por los intereses que pueda tener allí Zapatero.

Durante una entrevista en 'La mirada crítica' de 'Tele 5', recogida por Europa Press, Miguel Tellado ha considerado "evidente" que el Ejecutivo debería "adoptar sanciones contra Venezuela en el contexto" actual.

Sin embargo, cree que el Gobierno de Pedro Sánchez no puede actuar contra este país porque "está secuestrado por los intereses económicos que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, pueda tener en ese país y en esa dictadura".

Dicho esto, ha demandado al Ejecutivo que defienda los intereses de España y los de los venezolanos que han tenido que huir de ese país y venir a España "porque allí hay represión política contra los que no son afectos al régimen". "Me gustaría tener un Gobierno en España que defienda, primero, la democracia, frente a una dictadura" y que adopte sanciones contra Venezuela, ha deseado.

EL GOBIERNO ABANDONADO POR ENGAÑAR Y ESTAR RODEADO DE CORRUPCIÓN

Miguel Tellado también ha sido preguntado sobre si cree que la amenaza de Junts al Gobierno es real. En su opinión, el Gobierno está "solo" porque los que garantizaron la llegada de Pedro Sánchez al poder tras perder las elecciones de julio de 2023 "le han abandonado". Unos, ha dicho, porque los han engañado y otros, porque "creen que está rodeado de corrupción".

Por ello, ha argumentado que si hoy a Pedro Sánchez le tumban el techo de gasto en el Parlamento es porque "está solo". Pero ha lamentado que en España pase lo que no ocurre en ningún país de nuestro entorno y es que Sánchez pretenda mantenerse en el Gobierno sin tener presupuestos desde el inicio de la Legislatura, y los últimos aprobados fueron con unas Cámaras distintas y antes de las elecciones.

"Esta es la anormalidad democrática de nuestro país", ha exclamado Tellado, quien lo considera un "fraude a la ciudadanía" por un presidente que "no tiene futuro". "Lo que le pedimos es que deje de robarle el futuro a España, a los españoles", ha sentenciado.

Tellado ha rechazado la posibilidad de presentar una moción de censura en estas circunstancias porque aunque tienen motivos y ganas no tienen los votos. "Nosotros no cometeríamos el error político de convocar una moción faltándonos los votos y que esa moción de censura fallida pudiese ser interpretada como un balón de oxígeno al presidente Pedro Sánchez", ha concluido.