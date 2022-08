09/08/2022 El PP no ve polémica en el gesto del Rey en Colombia y cree inadmisible que ministros "insulten" al jefe de Estado. El portavoz adjunto y coordinador de Economía del PP en el Congreso, Jaime de Olano, no cree que haya polémica en el gesto del Rey por no levantarse al paso de la espada de Simón Bolívar en la toma de posesión de Gustavo Petro como presidente de Colombia, y lo quye sí critica es que desde el Gobierno se "insulte" por ello a la Jefatura de Estado. POLITICA