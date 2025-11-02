El PP pide en el Congreso un Pacto Nacional del Agua "basado en el acuerdo con las CCAA"

MADRID, 2 de noviembre de 2025 (Europa Press) - El Grupo Parlamentario Popular ha registrado una Proposición No de Ley en el Congreso de los Diputados por la que insta al Gobierno a impulsar un proceso político de negociación y adopción de un Pacto Nacional en materia de agua "basado en el acuerdo y consenso con todas las Comunidades Autónomas (CCAA)". Asimismo, piden que este Pacto defina la participación de las autonomías en el modelo de gobernanza. A su vez, solicitan que cuente con regantes y todos los sectores afectados, que dé cumplimiento a los objetivos medioambientales, responda a los déficits hídricos y garantice la disponibilidad de agua en el futuro, desde la solidaridad y la cohesión territorial. La iniciativa, registrada para su debate en Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, incide en la necesidad de un Pacto Nacional del Agua que vaya "más allá de los enfoques locales y el cortoplacismo de los ciclos electorales" que sirva para "ordenar de manera coherente las actuaciones prioritarias y dar un impulso a las infraestructuras pendientes". A juicio de los 'populares', este acuerdo tiene que reconocer el agua como un recurso nacional clave para la cohesión social y el desarrollo económico. Asimismo, España tiene que aspirar a definir una política del agua "sin complejos" y, si es necesario, a la revisión de la Planificación Nacional. "En ambos casos, sequía o inundaciones, se ha puesto de manifiesto la falta de infraestructuras para la regulación y es necesario acometer inversiones, mejorar el modelo de gestión y planificar en base a la ciencia, una política del agua inteligente, proactiva, eficaz y eficiente, sin ningún condicionante ideológico", han destacado.

LA NACION España

agua

agua politica