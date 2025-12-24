El PP pide la comparecencia de Cuerpo en el Senado ante "la Navidad más cara de la historia"

MADRID, 24 Dic. 2025 (Europa Press) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Alicia García, ha anunciado este miércoles que pedirá la comparecencia del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ante la que ha calificado como "la Navidad más cara de la historia".

En unas declaraciones grabadas y remitidas a los medios, la dirigente popular ha denunciado que "la cesta de la compra es la más cara de la historia de este país" y que, desde la llegada del Ejecutivo de Sánchez, los precios de los alimentos básicos han subido un 57%.

"Hay productos navideños que se han duplicado de precio en tan solo cinco años. Esto es totalmente inadmisible", ha apostillado para seguidamente acusar que "Sánchez hace hace caja con la inflación recaudando más" mientras que "los españoles se aprietan el cinturón y hacen malabares cada día".

"Nosotros exigimos que Sánchez devuelva el dinero a la gente", ha instado para poner el foco en "el recaudado y cobrado de más vía impuestos y vía inflación".

También ha exigido que sea devuelto el dinero que "se ha ido por el desagüe de la corrupción", toda vez que, a su juicio, "los españoles están hartos de tener que pagar con su dinero la incompetencia de un gobierno y la corrupción de un gobierno y un partido como el PSOE".

En esa línea, la portavoz de los populares en el Senado ha asegurado que "el sanchismo es corrupción, es machismo, es mentira y es saqueo y sablazo a los españoles", en tanto que "entre acoso y acoso sexual, los españoles ven cómo su dinero se esfuma".

Por todo ello, ha remachado que van a exigir la comparecencia del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en el Senado: "Para que dé la cara, para que salgan del búnker y den explicaciones y asuman responsabilidades", ha argumentado.