El PP pide que la 'número dos' de Óscar López acuda al Congreso por la congelación salarial de funcionarios

MADRID, 2 nov. 2025 (Europa Press) -

El PP ha registrado la solicitud de comparecencia de la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, para que rinda cuentas sobre la congelación salarial del personal público en el ejercicio de 2025 ante la falta de Presupuestos Generales del Estado. A falta de dos meses para que termine el año, los trabajadores públicos siguen pendientes de percibir la revalorización de su sueldo correspondiente a 2025 y no saben lo que ocurrirá el año que viene, lo que ha derivado en movilizaciones por parte de los sindicatos.

Óscar López vinculó la subida salarial de los funcionarios a la aprobación del proyecto de cuentas públicas, algo que para el sindicato CSIF es una "excusa inaceptable" porque los sueldos se pueden subir también con las cuentas prorrogadas, que es la situación actual.

Fuentes del partido de Alberto Núñez Feijóo tachan todo este episodio como un "desprecio" del Ejecutivo a los funcionarios, y por eso han pasado a la ofensiva parlamentaria pidiendo diferentes comparecencias en la Cámara Baja. Primero pidieron la comparecencia del propio Óscar López y ahora han registrado una solicitud de comparecencia de la secretaria de Estado de Función Pública en la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso, quien asumió el cargo apenas hace un mes.

Según consta en la solicitud de comparecencia, recogida por Europa Press, el PP quiere que Consuelo Sánchez Naranjo informe sobre las prioridades, planes y medidas que prevé impulsar para atajar la "profunda crisis" del funcionariado público ante la parálisis de la negociación colectiva, la congelación salarial, la pérdida continuada de poder adquisitivo, la temporalidad en el empleo público y el descontento generalizado de los empleados públicos.

OFENSIVA PARLAMENTARIA

Además de las solicitudes de comparecencia, el PP también registró una batería de preguntas orales al Gobierno en la Comisión de Hacienda para que explique la situación actual del diálogo social en la función pública, pues los 'populares' consideran que ese diálogo se "ha roto" y se ha dejado "sin voz" a tres millones de empleados públicos.

Asimismo, el PP reprochó al Gobierno mediante otra pregunta que justifique el incumplimiento de los compromisos salariales con la "excusa" de los Presupuestos, más si cabe "cuando sí hay dinero para aumentar el número de personal eventual y altos cargos".

La formación también preguntó si el Ejecutivo plantea alguna responsabilidad política por haber provocado la que consideran "la mayor crisis de confianza" en la Función Pública en décadas.