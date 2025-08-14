El PP pide revisar las "mordidas" del Gobierno ante la petición de técnicos de Hacienda de investigar al rey emérito

MADRID, 14 Ago. 2025 (Europa Press) -

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha respondido a la petición del sindicato Gestha de técnicos del Ministerio de Hacienda de que se investiguen las actividades e intereses económicos de Juan Carlos I asegurando que estos funcionarios "tienen mucho" que revisar sobre la "cantidad de mordidas" que hay en el Gobierno de Pedro Sánchez.

En declaraciones a los periodistas desde la sede del PP, la dirigente 'popular' ha sido preguntada por el comunicado difundido por el sindicato de los técnicos de Hacienda en el que pedían a la Agencia Tributaria que investigue las actividades e intereses económicos del rey emérito a raíz de las informaciones que señalan que ya "ha devuelto a sus amistades los préstamos que recibió para pagar en febrero de 2021 las declaraciones complementarias del IRPF de 2014 a 2018 por un total de 4.416.757,46 euros".

El sindicato precisa que cuando recibió esos préstamos el rey emérito tenía su residencia fiscal en España y no la cambió a Emiratos Árabes Unidos hasta el año siguiente.

En este contexto, Carmen Fúnez ha dicho que no ha leído "exactamente" esta información, aunque ha aprovechado para señalar que "está claro" que los técnicos de Hacienda tienen "mucho que investigar teniendo en cuenta la cantidad de mordidas que hay en el Gobierno".