El PP presenta una batería de preguntas para que el Gobierno explique la reunión de Zapatero con directivo de Plus Ultra

MADRID, 16 Dic. 2025 (Europa Press) -

La portavoz parlamentaria del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha anunciado este martes que el Grupo Popular ha registrado una batería de preguntas parlamentarias en el Congreso para aclarar las actividades del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y su reunión con el directivo de la aerolínea Plus Ultra Julio Martínez.

En su escrito, que ha recogido Europa Press, el PP señala que los medios han difundido "material audiovisual" sobre una reunión el 8 de diciembre entre Zapatero y el empresario Julio Martínez, que fue detenido por la UDEF poco después. Este encuentro, prosigue el PP, "se celebró en una zona de acceso restringido de titularidad estatal gestionada por Patrimonio Nacional".

El PP considera que las imágenes "permiten constatar una serie de hechos objetivos que requieren aclaración urgente por parte del Gobierno". A su entender, resulta "imprescindible" que ofrezca explicaciones "claras, detalladas y documentadas" sobre esa reunión, "depure las responsabilidades políticas que pudieran derivarse" y explique si "se ha producido alguna irregularidad al respecto".

Por eso, el PP emplaza al Gobierno a aclarar si confirma que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero "accedió a una zona restringida de titularidad estatal gestionada por Patrimonio Nacional para mantener un encuentro privado con un colaborador de Plus Ultra posteriormente detenido por la Policía Nacional".

Además, quiere saber "cuál es el procedimiento para poder acceder para uso privado a dicho lugar en las horas en que se produjo", "qué órgano administrativo concreto autorizó dicho acceso y con qué fundamento se permitió la utilización de un espacio público restringido para una reunión de carácter estrictamente privado".

El PP también pregunta "cuántos medios humanos y materiales titularidad del estado se usaron en dicho encuentro", si "dispone el Gobierno de registros, autorizaciones, anotaciones de seguridad o partes de servicio que documenten la presencia del expresidente del Gobierno y del colaborador de Plus Ultra en dicha instalación pública en la fecha señalada".

Además, quiere saber si va a realizar el Gobierno "alguna actuación interna de verificación investigación para esclarecer si esta reunión pudo suponer un uso indebido de recursos públicos o una interferencia en una actuación policial en curso".

PIDE SABER QUÉ CONOCIMIENTO TENÍAN BOLAÑOS Y MARLASKA

"¿Puede garantizar el Gobierno que no se ha producido en ningún momento filtración de información sensible, directa o indirectamente, a personas investigadas por la justicia como consecuencia de reuniones facilitadas desde el ámbito institucional?", pregunta el PP en su escrito.

El PP también pregunta al Ejecutivo si "se han utilizado en otras ocasiones instalaciones gestionadas por Patrimonio Nacional para reuniones privadas entre responsables políticos y personas investigadas por la Justicia".

Finalmente, quiere saber qué conocimiento tenían los ministros de Presidencia y de Interior, Félix Bolaños y Fernando Grande-Marlaska, como responsables políticos de Patrimonio Nacional y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sobre "este acceso a una zona restringida de titularidad estatal, su autorización y las circunstancias en que se produjo".

SABER SI EL GOBIERNO HA FACILITADO "EL CHIVATAZO"

En una rueda de prensa en el Congreso, Muñoz ha señalado que su partido pide explicaciones porque quiere saber "si el Gobierno ha facilitado el chivatazo a un delincuente o el chivatazo entre delincuentes".

Según ha explicado, con esas preguntas el PP quiere saber por qué el Gobierno "facilitó una zona de uso restringido de patrimonio nacional a Zapatero y a ese empresario relacionado con la empresa Plus Ultra que 72 horas después de esa reunión secreta era detenido después de haber estado borrando emails y whatsapps de su móvil".

"Solo así sabremos si es el Gobierno el que ha facilitado el chivatazo a un delincuente o ha facilitado el chivatazo entre delincuentes", ha abundado la portavoz del Grupo Popular, para quien "si hay alguien que está por encima del uno, ese es claramente Zapatero". "Si hay alguien que tiene relaciones con todas las redes turbias a nivel internacional, desde luego es Zapatero", ha finalizado.