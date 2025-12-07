El PP presenta una reforma en el Congreso para que los ministros justifiquen las ausencias a las sesiones de control

MADRID, 7 Dic. 2025 (Europa Press) - La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha anunciado que su partido presentará una reforma en el Congreso de los Diputados para que los ministros tengan que justificar sus ausencias a las sesiones de control del Gobierno. "Únicamente cuando tengan citas ineludibles podrían faltar a esta sesión de control", ha matizado Muñoz en declaraciones remitidas a medios de comunicación este domingo. La medida nace después de conocerse las denuncias por acoso sexual contra el exdirigente socialista y exasesor en Moncloa Francisco Salazar, un caso que, en palabras de Muñoz, "el Partido Socialista ha tapado". Así, ha criticado que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "no solo no ha asumido ninguna responsabilidad, sino que ha impuesto el silencio en el Partido Socialista, lo cual lleva a pensar en si podría estar habiendo un encubrimiento". En este sentido, ha explicado que en la sesión de control del próximo miércoles faltarán siete ministros, entre los cuales se encuentra la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "a la que desde el propio círculo del PSOE se señala como una de las responsables de que no se esté conociendo toda la verdad" y que "ha dicho a sus ministros que no vengan a la sesión de control", ha subrayado Muñoz. También ha cargado contra la ausencia de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, "esa ministra que conociéndose todas estas denuncias se reunía y comía con Paco Salazar en un entorno de confianza", ha apuntado la portavoz de los 'populares'. "No puede ser que, en el peor momento del Partido Socialista, en el momento en el que estamos conociendo este escándalo que se ha producido dentro de Moncloa, los ministros desaparezcan del Pleno y no den explicaciones", ha aseverado, al tiempo que ha exigido a Sánchez que "explique todo lo que ha pasado en su entorno de confianza. Uno más, Paco Salazar, que se suma así a sus otros dos secretarios de organización, a Ábalos y a Cerdán".