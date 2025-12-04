El PP reactiva hoy la comisión del Senado sobre la dana y llamará a nuevos comparecientes antes de fin de año

MADRID, 4 dic. 2025 (Europa Press) -

La comisión de investigación del Senado sobre la dana se volverá a reunir este jueves para modificar su plan de trabajo y convocar nuevas declaraciones, ya que el PP prevé citar comparecientes la misma semana en la que acuda al Congreso la que fuera consellera de Justicia e Interior Salomé Pradas, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

En concreto, este jueves se reunirá a partir de las 9.30 horas la Mesa de la comisión de investigación, que es el órgano encargado de ordenar los trabajos de este foro y en la que el PP cuenta con mayoría absoluta, para llamar a más comparecientes antes de final de año.

Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, el PP tiene la intención de establecer comparecencias la semana del 15 de diciembre, que es la misma fecha en la que acudirá Salomé Pradas a la comisión homóloga del Congreso de los Diputados.

En cualquier caso, la Mesa de la comisión de investigación tendrá que decidir mañana a quién cita en las próximas fechas y si amplía el listado de comparecientes.

MÁS DE UN MES SIN REUNIRSE Y SIN RESPONSABLES POLÍTICOS

La última vez que se celebró una sesión de la comisión de investigación del Senado sobre la dana fue el 20 de octubre, cuando acogió las comparecencias del Jefe de Área del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Ignacio Valero Garcés; y del Jefe del Servicio de Policía de Aguas y Cauces Públicos de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Ricardo Domínguez Lillo.

Y es que casi once meses después de su creación, el PP no ha llamado todavía a ningún responsable político a esta comisión de investigación y se ha centrado más en los perfiles técnicos, ralentizando el ritmo de las comparecencias.

Desde que se puso en marcha en enero, la comisión de investigación tan solo ha acogido la comparecencia de 18 personas, entre los que destacan profesores de ingeniería, catedráticos en Derecho Civil o arquitectos.

En cualquier caso, el PP sí que ha incluido en el listado de comparecientes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a varios ministros y al propio Carlos Mazón, aunque sigue sin poner fecha a estos interrogatorios.

CARGOS DEL PP CUESTIONAN SU OPORTUNIDAD

En este contexto, hay algunos sectores dentro del Grupo Popular en el Senado que han puesto en cuestión la idoneidad de esta comisión de investigación teniendo en cuenta que hay un procedimiento judicial en paralelo.

Y es que la intención del PP cuando decidió crear la comisión de investigación en el Senado sobre la dana era neutralizar la que estaba prevista en el Congreso de los Diputados y utilizar su mayoría en la Cámara Alta para poner el foco en la responsabilidad del Gobierno en la tragedia que azotó la provincia de Valencia y dejó más de 225 fallecidos.

Aunque unos meses después de ponerse en marcha, algunos senadores y cargos del PP en la Cámara Alta han trasladado a Europa Press su temor de que esta comisión de investigación pueda perjudicar al partido.

Según explican, cada vez que se celebra una sesión de la comisión se vuelve a hablar sobre la gestión de la dana, coincidiendo además con las investigaciones judiciales que, tal y como apuntan algunos cargos, pone más el foco en la responsabilidad de la Generalitat valenciana.

Por su parte, fuentes socialistas llevan varios meses criticando la decisión del PP de citar únicamente a perfiles técnicos, acusando a los 'populares' de intentar construir un relato que, a su juicio, está siendo desmontado por la jueza de la dana y por los propios hechos.