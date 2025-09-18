El PP respalda que Ayuso conceda una medalla de oro a La Vuelta ciclista: "Los organizadores han sufrido mucho"
MADRID, 18 Sep. 2025 (Europa Press) -
La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha expresado su apoyo a la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de conceder la medalla de oro de la región a La Vuelta ciclista a España, alegando que "es muy positivo que se reconozca lo que han sufrido los organizadores y los ciclistas".
Así se ha pronunciado la dirigente 'popular' en una rueda de prensa desde el Senado sobre esta concesión a la marcha ciclista después de la polémica generada por las protestas propalestinas que obligaron a cancelar la última etapa en Madrid.
Para Alicia García, esta medida de Ayuso es "una gran decisión" porque, según ha dicho, La Vuelta ciclista es "marca España" y "significa mucho para todas las generaciones". "Es una de las fortalezas de nuestro país".
En este contexto, ha señalado como "positivo" que se reconozca el trabajo de La Vuelta y "por lo que han sufrido los organizadores, los ciclistas, los equipos" y por "lo ocurrido" durante la edición de este año.
