LA NACION

El PP respalda que Ayuso conceda una medalla de oro a La Vuelta ciclista: "Los organizadores han sufrido mucho"

El PP respalda que Ayuso conceda una medalla de oro a la Vuelta ciclista: "Los organizadores han suf

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El PP respalda que Ayuso conceda una medalla de oro a La Vuelta ciclista: "Los organizadores han suf
El PP respalda que Ayuso conceda una medalla de oro a La Vuelta ciclista: "Los organizadores han sufMICHAEL STEELE - Velo

MADRID, 18 Sep. 2025 (Europa Press) -

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha expresado su apoyo a la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de conceder la medalla de oro de la región a La Vuelta ciclista a España, alegando que "es muy positivo que se reconozca lo que han sufrido los organizadores y los ciclistas".

Así se ha pronunciado la dirigente 'popular' en una rueda de prensa desde el Senado sobre esta concesión a la marcha ciclista después de la polémica generada por las protestas propalestinas que obligaron a cancelar la última etapa en Madrid.

Para Alicia García, esta medida de Ayuso es "una gran decisión" porque, según ha dicho, La Vuelta ciclista es "marca España" y "significa mucho para todas las generaciones". "Es una de las fortalezas de nuestro país".

En este contexto, ha señalado como "positivo" que se reconozca el trabajo de La Vuelta y "por lo que han sufrido los organizadores, los ciclistas, los equipos" y por "lo ocurrido" durante la edición de este año.

LA NACION
Más leídas
  1. Las decenas de personas que quedaron ciegas en Líbano hace un año por el ataque israelí con beep
    1

    “Mis ojos ya no están”: las decenas de personas que quedaron ciegas en Líbano hace un año por el ataque israelí con beep

  2. ¿Qué saben los mercados que nosotros no?
    2

    ¿Qué saben los mercados que nosotros no?

  3. La furiosa reacción de Simeone en el gol que marcó la derrota del Atlético Madrid en Liverpool
    3

    Champions League: el enojo de Cholo Simeone y qué dijo sobre su expulsión

  4. El "niño en penitencia": en Colegiales le sacaron la cabeza y ahora, en Palermo, le arrancaron un brazo
    4

    De Plaza Mafalda a la vereda de Fitz Roy: el “niño en penitencia” que sorprende en Palermo

Cargando banners ...